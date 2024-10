KOSMO verlost 2×2 Tickets für Vanna in Wien

In Vannas mitreißendem Konzert erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Emotionen und Musik. Seien Sie am 16. November 2024 um 19:30 Uhr im Akzent Theater dabei – KOSMO verlost 2×2 Tickets!

Am Samstag, dem 16. November 2024, um 19:30 Uhr, wird das Akzent Theater in Wien zur Bühne für die talentierte kroatische Pop-Sängerin Vanna. Bekannt für ihre beeindruckende Stimme und zahlreiche Auszeichnungen, hat sie sich sowohl als Teil der Gruppe „ET“ als auch als Solo-Künstlerin einen Namen gemacht.

Vanna, die auch als Songwriterin aktiv ist, wird Hits aus ihren erfolgreichen Alben wie „Ispod istog neba“, „24 sata“, „U Lisinskom“, „Hrabra kao prije“, „Ledeno doba“ und „Sjaj“ präsentieren.

Und das Beste? Kosmo verlost 2×2 Tickets für dieses mit Spannung erwartete Konzert!

HARD FACTS

Datum: Samstag, 16. November 2024

Ort: Akzent Theater, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

Beginn: 19:30 Uhr

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für Vanna in Wien am 16. November 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.