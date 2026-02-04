Trotz Petition: Wiener Kirche muss auf Kostengründen schließen

Die Pallottikirche in Wien-Hietzing muss ab 1. März ihren Betrieb einstellen. Wie der ORF berichtet, konnte auch eine Petition mit 1.100 Unterschriften die Schließung nicht verhindern. Die katholische Ordensgemeinschaft der Pallottiner sah sich zu diesem Schritt gezwungen, da die finanziellen Belastungen ihre Möglichkeiten übersteigen.

Bürgerinitiative reagiert

Der Initiator der Unterschriftenaktion, Alexander Kaiser, hat bereits eine Alternative ins Leben gerufen. Mit seiner neu gegründeten „Post-Pallottihaus-Gruppe“ plant er regelmäßige Zusammenkünfte, die auch gottesdienstliche Feiern umfassen sollen. Für die ersten Gottesdienste wurden bereits private Räumlichkeiten organisiert.

Zukunft des Gebäudes

Für das Kirchengebäude selbst zeichnen sich mögliche Zukunftsperspektiven ab. Obwohl keine Gottesdienste mehr stattfinden werden, gibt es Bestrebungen, die Pallottikirche weiterhin als Begegnungszentrum im Bezirk zu erhalten. Die Bezirksvertretung hat sich deutlich für eine sinnvolle Weiternutzung ausgesprochen.

Der Pallottinerorden hat bislang noch keine Entscheidung über die künftige Verwendung des Gebäudes getroffen.