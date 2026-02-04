Auto erfasst Mutter mit Kinderwagen – Fahrer flüchtet

Ein schwarzer Renault Clio erfasst eine Mutter mit Kinderwagen und flüchtet vom Unfallort. Die Polizei im Burgenland hat die Fahndung aufgenommen.

Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Die Beamten fahnden derzeit nach einem schwarzen Renault Clio, der ein Jennersdorfer Kennzeichen tragen soll. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, als ein Fahrzeuglenker eine Frau erfasste, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Säugling im Kinderwagen unterwegs war.

⇢ Frontalcrash im Schnee: Verursacher lässt verletzte Villacherin zurück



Fahndung läuft

Wie die Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber dem ORF Burgenland mitteilte, blieb das Kleinkind bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt.