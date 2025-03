Trump droht Ukraine: US-Geduld bald am Ende!

Die Spannungen zwischen den USA und der Ukraine eskalieren, nachdem Trump Selenskyj scharf kritisiert hat. Eine westliche Koalition plant einen Friedensplan.

Der anhaltende Konflikt zwischen den USA und der Ukraine hat eine neue Eskalationsstufe erreicht, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Kritik an dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verschärft hat. Trump warnte, dass die Geduld der USA bald erschöpft sein könnte, als Reaktion auf Selenskyjs Äußerungen in London, wonach eine Lösung für den Krieg noch „sehr, sehr weit entfernt“ sei. Auf seiner Plattform Truth Social betonte Trump: „Das ist die schlimmste Erklärung, die Selenskyj machen konnte, und Amerika wird sich das nicht mehr lange gefallen lassen.“ Er fügte hinzu: „Es ist das, was ich gesagt habe: Dieser Typ will keinen Frieden, solange er die Unterstützung Amerikas hat.“

In einem Treffen mit europäischen und kanadischen Vertretern in London, bei dem auch Selenskyj anwesend war, äußerten diese, dass ohne die USA kein Fortschritt möglich sei. Trump kritisierte diese Aussage scharf und fragte: „Was denken sie sich?“, da er der Meinung ist, dass dies kein Zeichen von Stärke gegenüber Russland sei.

Spannungen in Washington

Der Konflikt spitzte sich weiter zu, als Selenskyj kürzlich Washington besuchte. Im Oval Office kam es zu Spannungen, als Trump und sein Vize J.D. Vance, Senator der USA, Selenskyj mit Vorwürfen konfrontierten, darunter der Vorwurf mangelnder Dankbarkeit.

Am Sonntag trafen sich westliche Staats- und Regierungschefs und beschlossen, dass eine Koalition unter der Führung von Großbritannien und Frankreich gemeinsam mit der Ukraine an einem Friedensplan arbeiten soll. Dieser Plan soll später mit den USA diskutiert und idealerweise umgesetzt werden.