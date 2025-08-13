Trump will Ukraine-Krieg in „zwei Minuten“ lösen – Selenskyj kontert

Im Ukraine-Konflikt, der nun seit 1.265 Tagen andauert, hat der designierte US-Präsident Donald Trump seine Position dargelegt: Beide Kriegsparteien müssten Gebietsabtretungen akzeptieren. Trump zeigte sich zuversichtlich, bereits „in den ersten zwei Minuten“ erkennen zu können, ob Verhandlungsfortschritte möglich seien.

Zwei Tage später präsentierte der ukrainische Präsident Selenskyj seinen dreistufigen Friedensplan: zunächst ein Waffenstillstand, gefolgt von US-vermittelten Verhandlungen und abschließend klare Sicherheitsgarantien.

Der Präsident der USA, Donald Trump, sagte am Nachmittag im Weißen Haus, dass sein Treffen mit Wladimir Putin ein „Gespräch zum Abtasten des Terrains“ sein werde, er jedoch glaube, dass der russische Präsident „das so bald wie möglich erledigen möchte“.

Trumps Plan für Verhandlungen mit Putin

„Ich werde mit Wladimir Putin sprechen und ihm sagen: ‚Du musst diesen Krieg beenden, du musst ihn stoppen‘“, erklärte Trump. Er sagte außerdem, dass er „versuchen werde, einen Teil des Territoriums an die Ukraine zurückzugeben“ während seines Treffens mit dem russischen Präsidenten.

„Russland hat einen großen Teil der Ukraine besetzt. Sie haben strategisch wichtiges Gebiet eingenommen. Wir werden versuchen, einen Teil dieses Gebietes an die Ukraine zurückzugeben“, sagte er auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Er fügte hinzu, dass er auf ein „konstruktives“ Gespräch hoffe und dass er unmittelbar nach dem Treffen – „vielleicht schon, wenn ich den Raum verlasse oder während ich im Flugzeug sitze“ – die europäischen Staats- und Regierungschefs anrufen werde, um sie über den Inhalt des Gesprächs zu informieren.

„Ich verstehe mich, denke ich, mit allen von ihnen sehr gut. Ich komme auch mit Selenskyj klar, aber ich stimme überhaupt nicht damit überein, was er getan hat. Dies ist ein Krieg, der niemals hätte stattfinden dürfen… Aber ich werde mit Selenskyj sprechen. Das nächste Treffen wird mit Selenskyj und Putin sein – entweder getrennt oder gemeinsam – und ich werde dort sein, wenn sie mich brauchen“, sagte Trump.

⇢ Selenskyj unter Druck: Trump und Putin planen geheimen Alaska-Gipfel



Kritik an Selenskyj

Er kritisierte erneut den ukrainischen Präsidenten und betonte: „Es hat mich ein wenig gestört, dass Selenskyj sagte, er müsse eine verfassungsmäßige Genehmigung einholen. Ich meine, er hat die Genehmigung, in den Krieg zu ziehen und Menschen zu töten, aber er braucht eine Genehmigung, um einen Gebietstausch vorzunehmen? Es wird einen Gebietstausch geben, das weiß ich durch meine Kontakte mit Russland und durch Gespräche mit allen – zum Wohl der Ukraine. Gute Dinge, keine schlechten Dinge, obwohl es auch schlechte Dinge für beide Seiten geben wird. Es gibt also sowohl Gutes als auch Schlechtes, aber es ist sehr kompliziert, weil die Grenzen nicht gerade verlaufen. Es wird einige Tausche geben, einige Änderungen von Territorium.“

Ankündigung möglicher Gebietsänderungen

Trump betonte, dass er über ein Abkommen verhandeln könne, die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung jedoch bei der Ukraine liege.

„Ich werde mich mit ihm (Putin) treffen, wir werden sehen, welche Parameter es gibt, und dann werde ich Präsident Selenskyj und die europäischen Staats- und Regierungschefs anrufen und ihnen sagen, wie das Angebot aussehen könnte. Ich werde kein Abkommen schließen – das ist nicht meine Aufgabe. Ich denke, es sollte ein Abkommen für beide Seiten erreicht werden.“

Abschließend betonte er: „Ich möchte einen Waffenstillstand sehen. Ich möchte die bestmögliche Vereinbarung für beide Seiten erreichen. Sie wissen ja, für einen Tango braucht es zwei.“