Vergessene Wortschätze: Serben küren ihr schönstes Wort

Die serbische Sprache birgt einen Schatz an vergessenen Wortjuwelen, wie eine aktuelle Umfrage des populären Instagram-Accounts „Tägliche Dosis Rechtschreibung“ nun eindrucksvoll belegt. Nach monatelanger Sammlung persönlicher Favoriten unter den Followern kristallisierte sich aus einer Shortlist von zehn Begriffen ein klarer Sieger heraus: Das Wort „dabome“ – ein Ausdruck, der „selbstverständlich“ oder „natürlich“ bedeutet – wurde nahezu einstimmig zum schönsten alten serbischen Wort gekürt. Mit seiner schlichten Eleganz und emotionalen Wärme eroberte es die Herzen der Teilnehmer in der gesamten Region.

Das Wort „dabome“ (kyrillisch: дабо̀ме) ist ein traditionelles Adverb der serbokroatischen Sprachfamilie, das in Wörterbüchern als „freilich“, „ja doch“ oder „allerdings“ übersetzt wird. In wissenschaftlichen Publikationen zur serbischen Sprache gilt es als Beispiel für eine affirmative Wortform, die in literarischen und historischen Kontexten die sprachliche Kontinuität belegt. Diese etymologische Tiefe unterstreicht, warum gerade dieser Begriff die Abstimmungssieger verzauberte.

Sprachliche Perlen

Unter den weiteren sprachlichen Kostbarkeiten, die es in die Top Ten schafften, finden sich wahre Perlen wie „blagoslov“ (Segen), „vazda“ (immer), „onomad“ (neulich), „dika“ (Stolz), „cojstvo“ (Menschlichkeit), „blagodarnost“ (Dankbarkeit), „cedo“ (Kind), „ognjiste“ (Feuerstelle) und „obrazovanje“ (Bildung). Jedes dieser Worte trägt den Geist vergangener Epochen in sich und lädt dazu ein, ein Stück sprachliche Tradition im Alltag zu bewahren.

Doch wann haben Sie selbst zuletzt eines dieser melodischen Worte über die Lippen gebracht? Für viele sind diese sprachlichen Schätze längst aus dem aktiven Wortschatz verschwunden.

Ein Verlust, der durch solche Initiativen wieder ins Bewusstsein gerückt wird.