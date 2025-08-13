Preisschock bei Schulsachen: Eltern zahlen bis zu 100% mehr

Wer beim Schulstart nicht aufpasst, zahlt doppelt: Für identische Schreibwaren verlangen Händler bis zu 149 Prozent Preisaufschlag, wie ein aktueller AK-Preismonitor enthüllt.

Der Schulstart könnte für Familien mit Volksschulkindern heuer besonders kostspielig werden. Ein aktueller Preismonitor der Arbeiterkammer deckt massive Preisunterschiede bei identischen Schulartikeln auf – in manchen Fällen zahlen Eltern bis zu 149 Prozent mehr. Dies betrifft vor allem alltägliche Schreibwaren wie Stifte, Klebstoffe und Hefte.

Für ihre Erhebung untersuchte die Arbeiterkammer zwischen 7. und 14. Juli insgesamt 53 Schulartikel in den Online-Shops von Libro, Pagro, Thalia, Interspar und Müller sowie in ausgewählten Filialen. Das Ergebnis zeigt: Wer beim Einkauf nicht genau hinschaut, zahlt schnell das Doppelte für dieselben Produkte.

Massive Preisunterschiede

Die Preisdifferenzen sind beachtlich: Pelikan-Tintenpatronen (6 Stück) kosten bei Interspar nur 0,80 Euro, während Thalia dafür 1,99 Euro verlangt – ein Aufschlag von 149 Prozent. Bei Stabilo-Filzstiften (12 Stück) liegt der günstigste Preis bei 3,19 Euro (Interspar), der höchste bei 6,49 Euro (Pagro, Libro) – eine Differenz von 103 Prozent.

Ein Uhu Stic Klebestift (40 g) kostet bei Müller 2,49 Euro, während Thalia dafür 4,99 Euro verlangt – eine Differenz von 100 Prozent. Für einen Pelikan Tintenlöscher zahlt man bei Müller 1,25 Euro, bei Thalia hingegen 2 Euro, was einem Preisunterschied von 60 Prozent entspricht.

Jolly Buntstifte (12 Stück) sind bei Thalia für 9,99 Euro erhältlich, bei Pagro und Libro kosten sie 13,49 Euro – ein Aufschlag von 35 Prozent. Ein Jolly Malkasten mit 12 Farben kostet bei Thalia und Müller 7,99 Euro, bei Pagro und Libro hingegen 10,99 Euro – 38 Prozent mehr.

Erhebliche Preisunterschiede gibt es auch bei Schultaschen-Sets: Die günstigsten Sets variieren zwischen 50 und 128 Euro je nach Händler, während die teuersten zwischen 87 und 290 Euro liegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für Schulartikel ohne Schultaschen um durchschnittlich 1,4 Prozent gestiegen.

Produkt Günstigster Preis/Shop Teuerster Preis/Shop Preisunterschied Klebestift UHU Stick (40g) 2,49 € – Müller 4,99 € – Thalia 100 % Tintenlöscher Pelikan (1 Stück) 1,25 € – Müller 2,00 € – Thalia 60 % Filzstifte Stabilo (12 Stück) 3,99 € – Interspar 6,59 € – Pagro, Libro 65 % Buntstifte Jolly (12 Stück) 9,99 € – Thalia 13,49 € – Pagro, Libro 35 % Malkasten Jolly (12 Farben) 7,99 € – Thalia, Müller 10,99 € – Pagro, Libro 38 % Heft Formati S2 liniert (20 Blatt) 2,69 € – Interspar 3,69 € – Thalia 37 % Bleistift Nr. 2 Jolly (12 Stück) 3,68 € – Interspar 4,79 € – Müller 30 %

Spartipps

Die Arbeiterkammer empfiehlt daher, Preise sorgfältig zu vergleichen und gezielt nach Sonderangeboten zu suchen, um die finanzielle Belastung zum Schulbeginn zu reduzieren. Die Experten raten: Preise vergleichen lohnt sich, besonders vor Schulbeginn, wenn viele Händler Aktionen anbieten.

Bei Interspar waren zum Zeitpunkt der Erhebung fast alle überprüften Produkte im Preis reduziert. Zudem kann der Kauf hochwertiger und umweltfreundlicher Produkte wie nachfüllbarer Filzstifte langfristig Kosten sparen. Bei Füllfedern sollten Eltern auf Federqualität und ergonomisches Design achten.

Für finanziell schwächer gestellte Familien gibt es Unterstützung: Schülerinnen und Schüler aus Haushalten mit Mindestsicherung oder Sozialhilfe erhalten das Schulstartplus – eine Bezahlkarte im Wert von 150 Euro pro Kind.

Das reguläre Schulstartgeld wird automatisch mit der Familienbeihilfe für August ausgezahlt.