Tür zu, Geld weg: Handwerker-Notdienste kosten jetzt ein Vermögen

Die Arbeiterkammer schlägt Alarm: Handwerker- und Notdienste in Wien können zu erheblichen finanziellen Belastungen führen, besonders wenn sie außerhalb regulärer Arbeitszeiten benötigt werden.

Eine aktuelle Erhebung der AK belegt die teils drastischen Preisunterschiede. Für das Öffnen einer zugefallenen Tür im eigenen Bezirk fallen tagsüber zwischen 60 und 198 Euro an. An Sonn- und Feiertagen verdoppeln sich diese Kosten auf 120 bis 220 Euro.

Bei Elektrikern variieren die Stundensätze werktags von 92,57 bis 158 Euro, wobei zusätzliche Anfahrtskosten bis zu 120 Euro betragen können. Noch kostspieliger gestalten sich Thermen-Notdienste: Während der Woche werden pro Stunde 120 bis 204 Euro fällig, am Wochenende steigen die Stundensätze auf 240 bis 522 Euro. Die Anfahrt kann mit bis zu 417,60 Euro zusätzlich zu Buche schlagen.

Preisexplosion festgestellt

Die Arbeiterkammer empfiehlt Verbrauchern, Handwerker aus der näheren Umgebung zu bevorzugen, verschiedene Angebote einzuholen und Kostenvoranschläge anzufordern. Von den erstplatzierten Suchmaschinenergebnissen sollte man sich nicht blenden lassen, insbesondere wenn die Angebote ungewöhnlich günstig erscheinen. Wer vorausschauend handelt und Kontaktdaten zuverlässiger Handwerker bereithält, kann kostspielige Überraschungen vermeiden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise deutlich angestiegen. Besonders markant zeigt sich diese Entwicklung bei Malerarbeiten, deren Stundensätze um etwa neun Prozent zugelegt haben.