U6-Chaos: Tausende Pendler nach Oberleitung-Defekt gestrandet

Chaos im Wiener Frühverkehr: Eine defekte Oberleitung an der U6-Station Jägerstraße bremste tausende Pendler aus und sorgte für überfüllte Bahnsteige.

Am Mittwochmorgen, 22. Oktober, kam es auf der U6 zu erheblichen Störungen im Frühverkehr. Eine beschädigte Oberleitung in der Station Jägerstraße führte zu umfangreichen Einschränkungen auf der vielgenutzten U-Bahn-Strecke.

Die Wiener Linien teilten mit, dass der Betrieb zwischen den Stationen Spittelau und Jägerstraße zeitweise komplett eingestellt werden musste. Fahrgäste wurden gebeten, auf die Buslinie 37A auszuweichen. Inzwischen verkehren die Züge wieder, allerdings mit unregelmäßigen Abständen.

Massive Verkehrsbehinderungen

Die Betriebsstörung traf den morgendlichen Berufsverkehr besonders hart. An den Bahnsteigen drängten sich wartende Passagiere, während die wenigen verfügbaren Züge völlig überfüllt waren.

Betroffene mussten Verzögerungen von bis zu einer halben Stunde in Kauf nehmen. Laut Verkehrsinformation des Radiosenders Ö3 ist auch weiterhin mit Verspätungen zu rechnen.