Über 2 Euro beim Tanken: An diesen Tagen sind Spritpreise günstiger!

Der Preis am Zapfhahn hat in Österreich eine neue Höhe erreicht, die Autofahrer ins Schwitzen bringen dürfte. Seit über einem Monat ist ein kontinuierlicher und steiler Anstieg der Kraftstoffpreise zu beobachten. Einige Tankstellen haben nun sogar die 2-Euro-Marke pro Liter Diesel oder Super überschritten.

Die Heimkehr von der Sommerpause hat für viele österreichische Autofahrer einen bitteren Beigeschmack. Insbesondere an den Tankstellen entlang der Westautobahn, wie der OMV-Raststation in Altlengbach (Niederösterreich), stoßen die Spritpreise an die Schmerzgrenze. Am Montag mussten die Autofahrer hier 2,149 Euro für Super und ebensoviel für Diesel hinblättern. Ähnlich sieht es am Brenner aus, wo man bei BP 2,069 Euro pro Liter (Diesel und Super) zahlt, so die Angaben auf der BP-Webseite.

Doch nicht nur an Autobahnen und Stadtausfahrten, wo die Preise traditionell höher sind, ist der Aufwärtstrend spürbar. Auch im gesamtösterreichischen Durchschnitt zeigen die Daten des Umweltministeriums eine klare Tendenz: Derzeit kostet ein Liter Diesel im Schnitt 1,692 Euro, Super liegt bei 1,677 Euro.

„Anfang Juli waren wir eher bei 1.50 pro Liter – da ist es deutlich hinaufgegangen“, kommentiert Martin Grasslober, Sprit-Experte des ÖAMTC, die aktuelle Entwicklung im Gespräch mit unserer Redaktion. Er weist auf ein bemerkenswertes Phänomen hin: „Die Dieselpreise steigen schneller als die Ölpreise. Dafür gibt es meiner Meinung nach keinen wirklich offensichtlichen Grund. Manche sagen, das Angebot wird im Winter knapper und das wäre eben schon eingepreist. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen.“

Trotz der steigenden Preise hat Grasslober einen wertvollen Tipp für die Autofahrer parat: „Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass Samstag, Sonntag und Montagvormittag jetzt die günstigsten Tage sind. Danach wird es eigentlich unter der Woche teuer.“ Dies könnte für viele Pendler und Reisende eine hilfreiche Information sein, um das Budget für den Kraftstoff ein wenig zu entlasten.