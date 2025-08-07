UFO-Alarm: Rätselhafte Metallkugel über Vulkan gesichtet

Ein mysteriöses Himmelsphänomen hat in Mexiko für Aufregung gesorgt. Während einer Autofahrt gelang einem Paar die Aufnahme einer ungewöhnlichen Erscheinung: Eine große, silbern schimmernde Kugel schwebte scheinbar regungslos über der Berglandschaft nahe des Vulkans Pico de Orizaba.

Das metallisch wirkende Objekt verharrte ohne erkennbare Bewegung oder Geräusche direkt über dem schneebedeckten Gipfel des Vulkans und erweckte den Eindruck eines fremdartigen Flugobjekts.

Lokale Reaktionen

In den sozialen Medien verbreitete sich das Video mit rasanter Geschwindigkeit und entfachte erneut Diskussionen über mögliche außerirdische Präsenz in der Region. Für die Einheimischen kam die Sichtung allerdings kaum überraschend. Seit Jahren berichten Anwohner regelmäßig von seltsamen Lichterscheinungen und unidentifizierten fliegenden Objekten in der Umgebung des Vulkans.

Unter den Einheimischen hält sich hartnäckig die Theorie, dass im Inneren des Pico de Orizaba eine Basis außerirdischer Wesen existieren könnte.

Wissenschaftliche Erklärung

Die Erklärung für das Phänomen ist jedoch weitaus prosaischer: Bei der vermeintlichen „Metallkugel“ handelt es sich um das Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano, das sich auf dem benachbarten Sierra-Negra-Gipfel befindet. Dieses international renommierte Observatorium reflektiert bei bestimmten Lichtverhältnissen das Sonnenlicht der Abenddämmerung und erzeugt durch die perspektivische Verzerrung den täuschend echten Eindruck einer schwebenden Metallkugel über dem Vulkan.

Das Teleskop, das regelmäßig für astronomische Forschung genutzt wird, liegt in unmittelbarer Nähe zum Pico de Orizaba. Die spezielle Bauweise und Ausrichtung des Observatoriums sorgt dafür, dass es aus bestimmten Blickwinkeln wie ein schwebendes Objekt erscheint – eine optische Täuschung, die bereits mehrfach dokumentiert wurde und die mysteriösen UFO-Sichtungen in der Region rational erklärt.