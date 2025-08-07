Offiziell: Putin und Trump planen brisantes Gipfeltreffen

Der Kreml hat bestätigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin einem persönlichen Treffen mit US-Präsident Donald Trump zugestimmt hat. Die Zusammenkunft soll nach offiziellen Angaben „in den kommenden Tagen“ stattfinden.

Allerdings steht eine formelle Bestätigung des Kremls noch aus. Mehrere Medien berichten übereinstimmend von der geplanten Zusammenkunft, jedoch wurde bislang kein offizielles Statement der russischen Präsidialverwaltung veröffentlicht. Eine entsprechende Ankündigung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Der genaue Ort des Treffens wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben. Diplomatische Kreise erwarten, dass sowohl Moskau als auch Washington zeitnah weitere Details zu den Modalitäten der historischen Zusammenkunft veröffentlichen werden.

