Uhrzeiten fixiert: Hier könnt ihr euch „Nedelja“ anschauen!

In nur noch 8 Tagen wird Wien zum Epizentrum der Aufregung, denn die langersehnte österreichische Premiere des Films „Nedelja“, der das faszinierende Leben des gefeierten serbischen Sängers Dzej Ramadanovski beleuchtet, steht kurz bevor. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt, da nun endlich bekannt ist, wann und wo dieses mit Spannung erwartete Filmereignis stattfinden wird.

Am 9. Februar wird die mit Spannung erwartete Premiere von „Nedelja“ im Cineplexx-Kino im Einkaufszentrum Millennium City in Wien stattfinden. Beginn ist um 19 Uhr im Millennium Kino. Fans können sich auf einen unvergesslichen Abend freuen, der die außergewöhnliche Karriere und das bewegende Leben des Balkansängers Dzej Ramadanovski zelebriert.

Aufgrund der hohen Nachfrage und des gewaltigen Interesses an diesem einzigartigen Filmprojekt hat der Generalvertrieb Adria Film weitere Vorführungen in verschiedenen Wiener Kinos angekündigt. Ab dem 10. Februar wird „Nedelja“ auch in anderen renommierten Kinos der Stadt wie Lugner City, Cineplexx in Millenium City, Donau Zentrum und Wienerberg zu sehen sein. Eine vollständige Auflistung der Spielzeiten ist bereits verfügbar und bietet den Zuschauern die Möglichkeit, diese emotionale Reise durch das Leben eines Balkanmusik-Ikonen zu erleben.

Kinoauflistung mit Uhrzeiten

KINOS DATUM & UHRZEITEN Cineplexx Millennium City 9. Februar

19 Uhr, 19.15 Uhr, 19.30 Uhr, 19.45 Uhr, 20 Uhr 20.30 Uhr Cineplexx Wienerberg 10. Februar

20 Uhr & 20.30 Uhr Cineplexx Donau Zentrum 10. Februar

17 Uhr Lugner City Kino ab 10. Februar

Die Organisatoren erwarten eine überwältigende Resonanz von einem begeisterten Publikum, das gespannt darauf ist, in die faszinierende Welt von Dzej Ramadanovski einzutauchen. Der Film „Nedelja“ verspricht nicht nur ein audiovisuelles Fest für Musikliebhaber zu werden, sondern auch eine tiefgreifende Hommage an das Vermächtnis dieses herausragenden Künstlers. Die Zeit des Wartens ist endlich vorbei, und Wien bereitet sich darauf vor, Zeuge eines unvergesslichen kulturellen Ereignisses zu werden.