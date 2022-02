Ukraine-Angriff: Plant Putin die Taktik des “NATO-Bombardements in Jugoslawien” zu kopieren?

Lawrow wettert im gestrigen Interview mit Russia Today gegen die westlichen Staats- und Regierungsführungen, sowie die NATO. Sie interessiert die Verteidigung nicht, betont er mit Verweis auf den NATO-Angriff auf Jugoslawien, 1999.

Lawrow sagte, dass das Ex-Jugoslawien „weit von einem Aufschwung entfernt ist“ und, dass der Kosovo und andere Westbalkanländer „zu einem Nährboden für Kriminalität” werden. „Dort gibt es Terroristen und Drogenhändler. Es ist eine Rekrutierungsstation für Söldner, die sich an von den Vereinigten Staaten gesponserten Feindseligkeiten beteiligen.

Es wird behauptet, dass Söldner aus dem Kosovo, Albanien und Bosnien und Herzegowina rekrutiert werden und in den Donbass und andere Länder gebracht werden, um Russland zu destabilisieren“, so Lawrow.

Die ganzen Behauptungen haben bereits drei beschuldigte Länder zurückgewiesen. Im Kosovo bezeichnet die Regierung alle Behauptungen als „Fake News“. Es wären lauter Fehlinformationen, die gegen die Ukraine gerechtfertigt werden, solle.

Analysten vermuten, dass solche Anschuldigungen ausgenutzt werden könnten, um so die schon angespannte Beziehungen zwischen dem USA unterstützten Kosovo und vom Russland unterstützten Serbien weiter zu schwächen.

Some Russian observers have mentioned that Putin may be planning to pattern operations closely on Nato's 1999 campaign against Yugoslavia over Kosovo. Early steps seem to confirm this: Putin's use of 'genocide' + the creation of a 'refugee crisis' by removing Donbas citizens 1/