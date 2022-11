UN bestätigt: 90.000 Menschen aus der Diaspora kehrten nach Serbien zurück

Untersuchungen der UN zufolge sind von Oktober 2020 bis Oktober 2021 92.300 Bürger nach Serbien zurückgekehrt. Der Großteil der Rückkehrer ist hochqualifiziert.

Ein internationales Team aus Harvard hat eine Methodik entwickelt, die die Bewegung serbischer Diaspora anhand von Facebook-Daten misst. Sie spürten Menschen auf, die in Serbien geboren wurden und sich mindestens sechs Wochen im Ausland aufgehalten haben.

So kamen sie zum Ergebnis, dass seit Oktober 2020 bis Oktober 2021 92.000 Menschen in der Diaspora fehlen, was zur Annahme führte, dass diese Menschen in die Heimat zurückgekehrt sein müssten.

Die meisten Rückkehrer sind zwischen 24 und 29 Jahre alt.