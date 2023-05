Unfaire Aufteilung: Jeder vierte Mann macht keine Arbeiten im Haushalt

Ein Großteil der Hausarbeiten in Österreich wird von Frauen erledigt. Laut einer Umfrage von „ImmoScout24“, die sich an 500 Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 18 bis 65 Jahren richtete, gibt es noch keine ausgewogene Geschlechterverteilung in Bezug auf diese Arbeiten.

Zum Beispiel erklärten 71 Prozent der Frauen, dass sie hauptsächlich dafür sorgen, dass das Badezimmer und die Küche sauber sind. Eine Ausnahme bildet der Geschirrspüler, bei dem immerhin 45 Prozent der Männer angaben, ihn in mehr als der Hälfte der Fälle ein- und auszuräumen. Bei den Frauen waren es knapp 50 Prozent.

Drei Viertel der befragten Frauen gaben an, dass sie die gesamte Wäsche erledigen, ebenso viele stauben in der Wohnung meistens oder immer ab und putzen die Toilette. Im Gegensatz dazu kümmern sich Männer in 71 Prozent der Fälle um Reparaturen, in 58 Prozent der Fälle um das Hinausbringen des Mülls und in 47 Prozent der Fälle um Neuanschaffungen – also stereotype Tätigkeiten.

Ein Drittel der Männer gab an, in mehr als der Hälfte der Fälle zu saugen. Dies gilt nur für knapp 61 % der Frauen. Bei der Erledigung der Einkäufe gaben knapp 40 Prozent der Männer an, mehr als die Hälfte der Einkäufe zu erledigen, während Frauen mit 59 Prozent hauptsächlich die Aufgabe übernehmen.

Eine besonders deutliche Ungleichheit zeigte sich beim Thema Bügeln. Nur 13 Prozent der Männer gaben an, in mehr als der Hälfte der Fälle Wäsche zu bügeln, während 59 Prozent der Frauen derselben Aussage zustimmten.

Knapp 15 Prozent der Männer gaben an, sich gar nicht mit Hausarbeiten zu befassen, während dies nur auf vier Prozent der Frauen zutrifft.