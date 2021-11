Unfassbare Szenen: Sängerin uriniert auf Gesicht von Fan (VIDEO)

Für gewaltiges Aufsehen sorgte eine Aktion der Frontfrau der Band “Brass Against”: Sie pinkelte mitten beim Konzert einem Fan ins Gesicht…

Bei dem gestrigen Konzert der New Yorker Rockband “Brass Against” in Florida kam es zu einem gewaltigen Eklat. Die Musikgruppe, die vor allem durch das covern von Rock-Hits Bekanntheit erlangte, entschuldigte sich sogar offiziell nach dem Konzert für die Vorfälle. Denn die Frontfrau, Sophia Urista, rief einen Fan auf, auf die Bühne zu kommen und sich auf den Boden zu legen. Dann zog sie ihre Hose runter, stellte sich über ihn und pinkelte ihm ins Gesicht.

Das Problem dabei: Anscheinend wusste niemand, was die Sängerin vorhatte. Weder der Fan, noch die Bandkollegen waren darauf gefasst. Die Fans schienen teilweise fassungslos, teilweise fasziniert von dem seltsamen und ein bisschen ekelerregenden Anblick.

rockville is really crazy 😭😭😭 pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde 🅴 (@jaydetbh) November 12, 2021

In der offiziellen Entschuldigung schrieb die Band auf Twitter: “Wir hatten eine tolle Zeit letzte Nacht beim Welcome to Rockville. Sophia wurde mitgerissen”, hieß es in der Erklärung: “Das ist etwas, was der Rest von uns nicht erwartet hat, und es ist etwas, das Du bei unseren Shows nicht wieder sehen wirst.” Das Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet und sorgte für viel Aufsehen.