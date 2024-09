Unwetter trifft Rotes Kreuz: Blutspenden in Gefahr

Das jüngste Unwetter hat nicht nur Hochwasser und Zerstörung nach sich gezogen, auch das Rote Kreuz kämpft nun mit den Konsequenzen. Zahlreiche groß angelegte Blutspendeaktionen mussten abgesagt werden, besonders betroffen ist dabei Niederösterreich.

Gerry Foitik, der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, wandte sich in einer Aussendung an die Bevölkerung: „Um weiterhin alle kranken und verletzten Menschen mit lebensrettenden Blutkonserven versorgen zu können, sind wir dringend auf Ihre Spende angewiesen.“

Dringender Bedarf an Blutkonserven

In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve gebraucht. Bei der Blutspende werden etwa 465 Milliliter Blut aus der Armvene des Spenders entnommen. Trotz des extremen Wetters benötigen Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen täglich etwa 1.000 Blutkonserven.

Ersatzmöglichkeiten für Spender

Um zumindest einen Teil der entfallenen Spenden zu kompensieren, hat das Rote Kreuz kurzfristig Ersatzmöglichkeiten organisiert. Zusätzlich zur Blutspendezentrale in der Wiedner Hauptstraße können am Montag und Dienstag im Shoppingcenter Nord (SCN) und im Donauzentrum Blutspenden abgegeben werden. Am Dienstag sind zudem Blutspenden im Wiener Rathaus und in der Ottakringer Brauerei möglich.

Blut kann nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden, was die Bedeutung von Spenden unumgänglich macht. Foitik betonte: „Leben retten ist schließlich Teamarbeit.“ Die Blutspende kann sowohl mit als auch ohne vorherige Reservierung erfolgen. Das Rote Kreuz bitte die Bevölkerung eindringlich, sich an den Spendenaktionen zu beteiligen und so zur Versorgung von Kranken und Verletzten beizutragen.

Wo kann ich Blut spenden?

Terminreservierung SNC: Hier klicken

Terminreservierung Westfield Donau Zentrum: Hier klicken

Terminreservierungen für Rathaus und Ottakringer Brauerei demnächst auf gibdeinbestes.at/termine

Die Blutspendezentrale in der Wiedner Hauptstraße 32 ist montags und freitags von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet, dienstags bis donnerstags von 8 bis 21 Uhr. Zur Terminreservierung unter folgendem Link: blut.at/wien

Jetzt gleich Termin in Ihrer Nähe finden: gibdeinbestes.at/termine

Alle Infos rund um die Blutspende: blut.at

Quelle: OTS