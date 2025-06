Urlauber stirbt am Geburtstag vor Augen seiner Frau

Vom Geburtstagsausflug zur Tragödie: Ein deutscher Urlauber erlitt beim Baden im Gardasee einen plötzlichen Schwächeanfall – jede Hilfe kam zu spät.

Ein 52-jähriger deutscher Urlauber ist am Montag bei einem tragischen Badeunfall am Gardasee ums Leben gekommen. Der Mann, der seinen Geburtstag feierte, erlitt während des Schwimmens nahe des Campingplatzes Zocco in Manerba del Garda, einer Gemeinde in Norditalien, einen plötzlichen Schwächeanfall. Das Unglück ereignete sich gegen 14 Uhr am frühen Nachmittag.

Seine Ehefrau, die mit ihm auf dem Campingplatz untergebracht war, bemerkte den Notfall und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Als sie versuchte, ihrem Mann zu helfen, fand sie ihn bereits bewusstlos im Wasser treibend vor. Mit Hilfe der herbeigeeilten Küstenwache wurde der Verunglückte an Land gebracht, wo sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wurde. Trotz intensiver Bemühungen der Rettungskräfte verstarb der Mann noch vor Ort.

Mögliche Unglücksursache

Die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache dauern noch an. Experten vermuten, dass die niedrigen Wassertemperaturen des Gardasees einen thermischen Schock ausgelöst haben könnten. Ein solcher Kälteschock kann besonders für Menschen mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen lebensgefährlich werden, wenn der Körper unvermittelt mit dem kalten Wasser in Kontakt kommt.