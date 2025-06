Salmonellen-Drama bei dm: Acht Kinder landen im Spital

Erst Verdacht, dann Gewissheit: Salmonellen im Cashewmus von dm haben bereits 13 Kinder krank gemacht. Acht mussten ins Krankenhaus – und das Produkt steht noch in vielen Haushalten.

Der Rückruf des Produkts „dmBio Cashewmus Himbeere“ wurde erstmals am 27. Mai 2025 bekannt. Zu diesem Zeitpunkt wurde lediglich auf die Möglichkeit einer Salmonellen-Kontamination bei Produkten mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 28. April 2026 hingewiesen.

Nur drei Tage später, am 30. Mai 2025, erfolgte ein erneuter Rückruf desselben Produkts, ohne dass nähere Gründe genannt wurden. Die jüngste Rückrufaktion datiert vom 2. Juni 2025. Hierbei wurde konkret auf nachgewiesene Salmonellen verwiesen, die mit Erkrankungsfällen bei Kleinkindern in Deutschland und Österreich in Verbindung stehen könnten.

Erkrankungsfälle bestätigt

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) meldet inzwischen 13 Erkrankungsfälle in sechs österreichischen Bundesländern – Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Acht der betroffenen Kinder mussten sogar stationär behandelt werden.

Nach Einschätzung der AGES ist das Bio-Cashewmus mit Himbeeren von dm drogerie markt mit hoher Wahrscheinlichkeit für diese Erkrankungen verantwortlich. Da die betroffenen Produkte ein langes Mindesthaltbarkeitsdatum aufweisen, könnten sie sich noch in vielen Haushalten befinden. Die AGES warnt eindringlich vor dem Verzehr: „Salmonellen können schwere Durchfallerkrankungen auslösen, die vor allem bei Kleinkindern wegen des hohen Flüssigkeitsverlusts problematisch sind.“

Rückgabe möglich

Die Untersuchung dieses Krankheitsausbruchs wird gemeinsam von der AGES, dem Gesundheitsministerium und den zuständigen Landesbehörden durchgeführt.

Die Drogeriekette dm versichert, dass Kunden das Produkt – unabhängig davon, ob es bereits geöffnet wurde oder nicht – in jede Filiale zurückbringen können. Der Kaufpreis werde vollständig erstattet. Das Unternehmen bedauert den Vorfall in seinen Pressemitteilungen.

⇢ Drogeriekette schlägt Alarm: Dieses Produkt könnte lebensgefährlich sein



Parallel dazu läuft bei dm aktuell ein weiterer Rückruf: Das Müsli „dmBio Beeren Crunchy“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 11. Dezember 2025 könnte Spuren von Lupinen enthalten.