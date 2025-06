Superstar packt Koffer: Messis geheime Verhandlungen enthüllt

Die Fußballwelt hält den Atem an: Superstar Lionel Messi könnte Inter Miami überraschend verlassen. Ein brisantes Gerücht deutet auf Saudi-Arabien als mögliches Ziel hin.

Lionel Messi spielt seit mittlerweile zwei Jahren für Inter Miami und scheint in den Vereinigten Staaten seine Freude am Fußball wiedergefunden zu haben. Während Fachleute allgemein davon ausgingen, dass der argentinische Superstar seine Laufbahn in Florida ausklingen lassen würde, sorgt nun eine Meldung von „Sky Sport“ für Wirbel in der Fußballwelt. Laut diesem Bericht erwägt der Weltmeister tatsächlich einen Vereinswechsel.

Messi soll mit dem Leistungsniveau der amerikanischen Liga unzufrieden sein und auch die häufig suboptimalen Rahmenbedingungen in der MLS (Major League Soccer) kritisch sehen. Der Ausnahmekönner zieht offenbar einen Transfer in Betracht – ausgerechnet nach Saudi-Arabien. Sein Vater Jorge habe bereits Kontakt mit dem saudischen Staatsfonds aufgenommen.

Ronaldo-Duell möglich

Besonders pikant: In Saudi-Arabien könnte es zur Neuauflage des legendären Duells Messi gegen Ronaldo kommen. Dennoch erscheint ein solcher Wechsel äußerst fragwürdig. Messi hat bereits mehrere lukrative Angebote aus Saudi-Arabien ausgeschlagen und wiederholt betont, dass er sich in Miami heimisch fühle.

