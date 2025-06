Urlaubsalbtraum in Kroatien: Kilometerlanger Mega-Stau legt Route nach Dubrovnik lahm

Vollsperrung auf der A1 in Kroatien sorgt für kilometerlange Staus. Urlauber auf dem Weg nach Dubrovnik müssen jetzt Umwege in Kauf nehmen.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 in Kroatien ist der Verkehr im Abschnitt zwischen den Knoten Sveti Rok und Rovanjska in Richtung Dubrovnik vollständig unterbrochen. An der Ausfahrt Sveti Rok hat sich bereits ein vier Kilometer langer Stau gebildet.

Ausweichrouten nutzen

Autofahrer werden über beschilderte Umleitungsstrecken geführt. Die offizielle Ausweichroute verläuft vom Knoten Sveti Rok über die Landstraßen D50 und D27 durch Gracac, weiter über die D54 bei Zaton Obrovacki und die Küstenstraße D8 bis zum Knoten Rovanjska, wo die Auffahrt auf die A1 wieder möglich ist.

Mit erheblichen Verzögerungen rechnen

Laut Informationen des kroatischen Automobilclubs HAK gibt es derzeit keine offiziellen Angaben zum voraussichtlichen Ende der Sperrung. Reisende, die die ausgeschilderte Umleitung nutzen müssen, sollten mit zusätzlichen Fahrzeiten von mindestens einer Stunde rechnen. Diese Verzögerung kann während der Hauptreisezeiten noch deutlich länger ausfallen.

Urlauber auf dem Weg nach Dubrovnik werden gebeten, die aktuelle Verkehrslage regelmäßig über die offiziellen Kanäle des HAK zu prüfen, da sich die Situation je nach Fortschritt der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kurzfristig ändern kann.

