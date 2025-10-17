USB-Revolution: EU zwingt Spielkonsolen und Laptops zum Stecker-Wechsel

Die EU-Ladekabelrevolution geht in die nächste Runde: Nach Smartphones müssen bald auch Laptops, Spielkonsolen und Router den einheitlichen USB-C-Standard nutzen.

Ab 2028 müssen deutlich mehr elektronische Geräte in der Europäischen Union mit einem USB-Typ-C-Anschluss ausgestattet sein. Die EU hat entsprechende neue Vorschriften verabschiedet, die insbesondere Netzteile mit einer Ausgangsleistung unter 240 Watt betreffen. Diese Regelung erweitert die bereits bestehende Verpflichtung, die Ende 2024 für Smartphones und Tablets eingeführt wurde, auf weitere Produktkategorien.

Künftig fallen auch Laptops, WLAN-Router, Monitore, Set-Top-Boxen (TV-Empfangsgeräte) für Fernseher sowie Spielkonsolen unter die Standardisierungspflicht. Die EU verfolgt damit mehrere Ziele: die Vereinheitlichung des Ladestandards, eine verbesserte Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und eine Reduzierung des Elektroschrotts. Von der Regelung ausgenommen bleiben spezielle Geräte für Feuchträume, Medizinprodukte, Spielzeug mit besonderen Sicherheitsanforderungen und fest installierte Geräte.

Zusätzliche Anforderungen

Die neue Verordnung schreibt zudem vor, dass Ladegeräte mit abnehmbaren Kabeln ausgestattet sein müssen. Diese Maßnahme soll die Lebensdauer der Produkte verlängern und ebenfalls zur Verringerung von Elektroschrott beitragen.

Zusätzlich müssen die Netzteile künftig über einen integrierten Überspannungsschutz verfügen und mit einheitlichen Symbolen – dem sogenannten „Common Charger EU Logo“ – gekennzeichnet werden, um die Benutzerfreundlichkeit für Verbraucher zu erhöhen.