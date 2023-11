User aufgepasst: Instagram führt eine neue Option ein

Instagram kündigt eine neue Funktion für seine Nutzer an: Das Herunterladen von Reel-Videos. Bisher konnten diese nur auf der Plattform selbst gespeichert werden. Die Funktion, die Nutzern in den USA bereits seit Juni zur Verfügung steht, wird in Kürze auch weltweit eingeführt. Diese Neuerung wurde von Instagram-Chef Adam Moseri bekannt gegeben.

Die neue Funktion ermöglicht es den Nutzern, ihre Lieblings-Reel-Videos direkt auf ihr Gerät herunterzuladen. Allerdings gibt es einige Bedingungen zu beachten. So werden heruntergeladene Reels mit einem Wasserzeichen versehen, das das Instagram-Logo und den Kontonamen des Erstellers enthält. Diese Maßnahme dient dazu, die Herkunft des Inhalts zu kennzeichnen, wenn dieser auf anderen Plattformen geteilt wird. Ähnliche Vorgehensweisen sind bereits von Plattformen wie TikTok und YouTube bekannt.

Eine weitere Besonderheit betrifft Reels, die lizenzierte Musik enthalten. Beim Herunterladen werden diese stummgeschaltet, sodass nur Reels mit Originalton hörbar sind.

Für Nutzer, die nicht möchten, dass ihre Inhalte heruntergeladen werden, bietet Instagram eine Lösung. Sie können in den Einstellungen unter Datenschutz > Reels und Remix die Option „Erlaube Leuten, deine Reels herunterzuladen“ deaktivieren.