Vanredno stanje u Srbiji: granice potpuno zatvorene

U trenutku kad je u Srbiji bilo registrovano 48 slučajeva infekcije Coronavirusom, na teritoriji cele zemlje proglašeno je vanredno stanje. Objavljivanjem u Službenom glasniku, odluka je odmah stupila na snagu.

Odluku o uvođenju vanrednih mera, u redovnom obraćanju naciji saopštio je predsednik Republike Aleksandar Vučić. On je istakao da je odluku potpisao zajedno sa premijerkom Anom Brnabić i predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković. Vučić je pred novinarima naglasio „da se zatvara život, kako bi se sačuvao život“, a sve u cilju zaštite starijih građana, koji su najugroženiji deo stanovništva.

Predsednik Srbije je zamolio sve građane starije od 65 godina da ostanu u svojim kućama, te da apsolutno prekinu viđanja sa decom i unučadima, koliko god da je to teško. Organizovaće im se doprema hrane i drugih potrepština, a pokušaće se i nalaženje dobrovoljaca za šetanje kućnih ljubimaca. Naglašeno je da će policija kontrolisati koliko se poštuje mera ostanka u kućama i da će, ako kršenje bude veće od 0,1 do 0,2 odsto, biti doneta i obavezujuća odluka o izolaciji. Odlukom Vlade, stariji građani i domaćinstva u kojima oni žive, neće morati da plaćaju komunalne račune za februar, mart i april, a kasnije će moći da plate te račune bez kamate.

Svi vrtići, škole i fakulteti su zatvoreni, a kako sada izgleda, nastava se neće nastavljati do kraja školske godine. Učenici će gradivo moći da prate preko TV kanala RTS3 i RTS Planeta, kao i uz digitalne udžbenike. U međuvremenu će se dezinfekovati prostorije u svim ustanovama za obrazovanje i boravak dece. Radno vreme prodavnica i ugostiteljskih objekata biće skraćeno i trajaće od 8 do 20 časova, a u zatvorenim prostorijama moći će da boravi maksimalno 50 ljudi, umesto 100, koliko je bilo do sada. U prvim obraćanjima, niko od zvaničnika nije rekao da li će u Srbiji raditi pozorišta, bioskopi i druge institucije kulture, ali je naglašeno da se otkazuju sva sportska takmičenja, zatvaraju se sportski objekti i teretane.

“Svi koji mogu da rade od kuće, treba da rade od kuće. Oni koji ne mogu da rade od kuće, što nije slučaj u najvećem broju sektora, osim u proizvodnim sektorima, tu će morati da se preduzmu zaštitne mere, zaštitna oprema i veliki broj kompanija je to uradio”, kazala je premijerka Ana Brnabić, dodajući da će “gledati da privreda trpi što manje, zato što ovo Srbija mora da preživi”.

Aleksandar Vučić je građanima poručio da ima dovoljno brašna i drugih vitalnih namirnica, pa nije potrebno da se stvaraju zalihe, a ograničena je cena osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava. Zabrana izvoza strateških proizvoda je garancija da neće biti nestašica na tržištu.

Inače, najvažnije javne i zdravstvene objekte, kao i bolnice u kojima se leče pacijenti inficirani Coronavirusom čuvaće vojska, kako bi se sprečile sve posete. Uvođenjem vanrednih mera, zatvaraju se granice Srbije. Na svim graničnim prelazima će biti Vojska Srbije, koja će pomagati sanitarnoj inspekciji i graničnoj policiji. Državno rukovodstvo je stranim građanima poručilo da u toku trajanja vanrednog stanja ne dolaze u Srbiju, dok za domaće državljane važi poseban režim. Naime, oni koji dolaze iz stranih zemalja, moraće da budu 14 dana u izolaciji, a svi koji dolaze iz žarišta koronavirusa, punih 28 dana. Svako narušavanje pravila značiće tri godine zatvora, koliko je propisano zakonom.

Vanredno stanje može trajati do 90 dana, a u naredna 72 sata biće odlučeno o dodatnim restriktivnim merama. Mnoge odluke će donositi lokalne samouprave, a zavisiće od specifičnosti određenog područja i rasprostarnjenosti infekcije opasnim virusom.

Vučić razočaran u evropske partnere

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja javnosti, kad je proglasio uvođenje vanrednog stanja, nedvosmisleno pokazao razočarenje u odnos međunarodne zajednice prema Srbiji. On je rezignirano ocenio da „velika međunarodna solidarnost ne postoji, evropska solidarnost ne postoji, to je bila bajka na papiru“. Zbog borbe za državu i narod „u ratu protiv nevidljivog i opakog protivnika, kojeg država mora pobediti“, predsednik Vučić se za pomoć obratio Si Đinpingu, predsedniku Kine.

„Iz EU se ne može uvoziti medicinska oprema jer je ni oni nemaju dovoljno. Odluku o tome su doneli ljudi koji su nam ovde držali predavanja da ne treba da kupujemo kinesku robu, koji su nam tražili da menjamo tenderske uslove i da ne bude cena osnovni uslov, pošto je njihova roba iz Evrope mnogo kvalitetnija, pa moramo od njih sve da kupimo. Kad su im trebale srpske pare, tada je bilo – menjajte uslove za tendere da bi evropske firme dobijale srpske pare! A kad je muka i kad je teško, tada ni srpske pare ne pomažu, a mi im nismo za džabe tražili ništa. Verujem u moga brata i prijatelja Si Đinpinga i verujem u kinesku pomoć. Jedina zemlja koja može da nam pomogne je Kina, a ovo drugo – hvala im mnogo“, podvukao je Aleksandar Vučić, dodajući da je za pomoć zamolio i kineske lekare.

Deca i članovi porodice

Ukoliko su neki od roditelja u poslednje vreme ostavili svoju decu ili druge članove porodice u Srbiji i žele da ih vrate u Austriju, to trenutno, prema rečima Ambasade Republike Srbije u Austriji nije moguće! Razlog tome je što svi putnici iz visokorizičnih područja moraju da provedu 28 dana u karantinu.