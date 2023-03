Vater vor der Haustür, Mutter am Balkon: Kind sperrt Eltern aus

Ein Junge (1,5) sperrte am Samstagabend seine Eltern in der Wohnung in Altötting (Deutschland) aus. Die Feuerwehr und Polizei mussten eingreifen.

Die Mutter wollte nur kurz auf den Balkon – aber sie blieb länger dort als geplant. Nämlich ihr kleines Kind sperrte sie aus.

Doch das war nicht alles. Der Vater, der zu dieser Zeit den Müll hinausbrachte, konnte ebenfalls nicht in die Wohnung zurück, weil der Schlüssel im Schloss steckte. So blieben er und seine Frau draußen „gefangen“ und der eineinhalbjährige Sohn alleine in der Wohnung.

Die Polizei und die Feuerwehr kamen und befreiten die Eltern und das Kind aus der ungewöhnlichen Situation. Zum Glück ging alles problemlos, die Wohnungstür wurde rasch geöffnet und die Familie war wieder zusammen.