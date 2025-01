Venedig: Zu dieser Zeit ist der Eintritt frei!

Der Karneval von Venedig, eine der renommiertesten Faschingsveranstaltungen der Welt, zieht jährlich zahlreiche Besucher in die Lagunenstadt. Vom 14. Februar bis zum 4. März 2025 wird die Stadt erneut in ein buntes Treiben aus eleganten Masken und prächtigen Kostümen verwandelt. In diesem Jahr steht die Feier ganz im Zeichen von Giacomo Casanova, dem berühmten venezianischen Charmeur, der seinen 300. Geburtstag feiert.

Im vergangenen Jahr wurde eine Besuchsgebühr eingeführt, um den Zustrom von Tagestouristen zu regulieren. Während des Karnevals, also bis zum 4. März 2025, wird jedoch noch keine Eintrittsgebühr für Tagesbesucher erhoben. Ab dem 18. April 2025 ist diese jedoch an bestimmten Wochenenden und Feiertagen fällig.

Eine wichtige Neuerung im Jahr 2025 ist die Einführung der Frühbucherprämie. Besucher, die ihr Ticket bis zu fünf Tage vor dem geplanten Eintritt erwerben, zahlen 5 Euro. Bei Käufen ab vier Tagen vor dem Besuch bis zum Eintrittsdatum erhöht sich der Preis auf 10 Euro. Mit dieser Maßnahme versucht die Stadt, eine gleichmäßigere Verteilung der Besucher zu gewährleisten.

Ausnahmen und Kontrolle

Touristen, die während der Veranstaltung in Venedig übernachten, sind von der Gebühr ausgenommen. Ebenso sind Anwohner, Pendler, Studierende und Kinder unter 14 Jahren befreit. Alle Tagesausflügler sind verpflichtet, ein Online-Ticket zu erwerben, das per QR-Code auf ihr Mobiltelefon gesendet wird. Die Umsetzung dieser Regelungen wird stichprobenartig kontrolliert, und Verstöße können mit Geldstrafen zwischen 50 und 300 Euro belegt werden.