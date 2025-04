Verkehrskollaps: Balkan-Grenze wird zur Geduldsprobe

Stau-Chaos an den Grenzen: Zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien brauchen Reisende starke Nerven. Ein Übergang ist sogar komplett für Fahrzeuge gesperrt.

Lange Fahrzeugkolonnen stauen sich derzeit an mehreren Grenzübergängen zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Wie der Automobilclub der Republika Srpska (serbische Teilrepublik Bosnien-Herzegowinas) heute Vormittag mitteilte, müssen Reisende besonders bei Kozarska Dubica, Brod, Velika Kladusa, Gradina, Gradiska, Novi Grad und Orasje mit erheblichen Wartezeiten rechnen.

Am Grenzübergang Brcko-Gunja ist der Verkehr komplett eingestellt. Grund dafür sind Schäden an der Brückenstruktur, weshalb nur noch Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer passieren dürfen. Auch am Übergang Karakaj bei Zvornik gelten Einschränkungen – Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über fünf Tonnen müssen ausweichen.

Umleitungen eingerichtet

Schwere LKWs werden zur neuen Brücke Bratoljub in Bratunac sowie zum Grenzübergang Raca umgeleitet. Für den Grenzübergang Sepak gelten für Sattelschlepper und Lastkraftwagen spezielle Zeitfenster: Die Passage ist nur zwischen 9 und 13 Uhr sowie nachts von 22 bis 6 Uhr möglich.

An Wochenenden beschränkt sich die Durchfahrt ausschließlich auf die Nachtstunden. An den übrigen Grenzübergängen hält sich die Wartezeit für PKWs derzeit in Grenzen – hier müssen Reisende mit maximal 30 Minuten Verzögerung rechnen.

Brückensperrung mit unklarem Zeithorizont

Zur Dauer der Reparaturarbeiten an der Brücke bei Brcko-Gunja gibt es derzeit noch keine offiziellen Angaben. Experten müssen zunächst detaillierte Gutachten zur Statik erstellen und die erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen festlegen. Die Sperrung trifft vor allem den regionalen Warenverkehr sowie Pendler aus dem Sava-Tal, die nun auf deutlich längere Ausweichrouten angewiesen sind.

Lokale Wirtschaftskammern berichten bereits über erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen in der Region. Zu den Problemen zählen Verzögerungen in Lieferketten, höhere Transportkosten und Einbußen im grenzüberschreitenden Handel. Besonders betroffen sind Betriebe, die auf regelmäßige und zeitnahe Warenlieferungen angewiesen sind.

Aktuelle Informationen

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage können Autofahrer über die Webcams des Automobilclubs abrufen.

📍 Ort des Geschehens