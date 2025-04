Metallstange und Messer: Jugendbande jagt Kinder durch Wiener Park

Aus einem Wortgefecht wurde plötzlich eine gefährliche Bedrohung: Zwei Kinder mussten im Wiener Helmut-Zilk-Park vor bewaffneten Jugendlichen fliehen.

Im Helmut-Zilk-Park in Wien eskalierte am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei Minderjährigen und einer Gruppe unbekannter Jugendlicher. Gegen 21.30 Uhr gerieten ein 12- und ein 14-Jähriger mit vier ihnen fremden Jugendlichen in eine zunächst verbale Konfrontation. Die Situation verschärfte sich dramatisch, als die Gruppe die beiden Burschen plötzlich mit einem Messer und einer Eisenstange bedroht haben soll.

Polizeieinsatz im Park

Die beiden Opfer ergriffen in Panik die Flucht, suchten ein Versteck und verständigten die Polizei. Bei ihrem Eintreffen konnten die Beamten einen metallenen Besenstiel sicherstellen, der vermutlich als Tatwaffe verwendet wurde. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den vier Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos.

Die beiden betroffenen Jugendlichen wurden unverletzt an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Park gilt als Brennpunkt

Wie das Bundeskriminalamt bestätigt, steigt die Zahl der von Jugendlichen begangenen Gewaltdelikte in Wien seit Monaten spürbar an. Der Helmut-Zilk-Park entwickelt sich dabei zunehmend zu einem problematischen Hotspot. Anwohner berichten von nahezu täglich wiederkehrenden Konflikten insbesondere in den Abendstunden.

Besorgniserregend ist laut Polizei vor allem, dass die Brutalität der Vorfälle zunimmt und ein erheblicher Teil der straffälligen Jugendlichen unter 14 Jahre alt ist. Die Exekutive reagiert mit verstärkter Präsenz und intensiverer Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern sowie lokalen Jugendzentren.

Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Hinweise können auch anonym bei der Polizei abgegeben werden.

