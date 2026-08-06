Vermisste Bella (3) nach stundenlanger Suche tot im Pool entdeckt

Ein dreijähriges Mädchen, ein durchsuchter Pool, kein Befund – und dann doch eine Leiche. Der Fall Bella lässt viele Fragen offen.

Kiel – Der Tod der kleinen Bella gibt der Polizei weiterhin Rätsel auf: Das dreijährige Mädchen, das seit Mittwoch als vermisst galt, wurde am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr leblos im Pool des elterlichen Gartens aufgefunden. Besonders beunruhigend dabei: Diesen Pool hatten die Einsatzkräfte unmittelbar nach der Vermisstenmeldung bereits durchsucht – ohne Ergebnis.

Das autistische Kind war am Mittwochmittag verschwunden. Bella soll das Haus durch die Haustür verlassen und das Grundstück in Preetz über den Garten verlassen haben. Ihre Spur verlor sich in Richtung eines nahe gelegenen Waldgebietes.

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Dutzende Einsatzkräfte rückten daraufhin aus, um angrenzende Wälder und Gewässer zu durchsuchen. Bis weit in die Nacht hinein waren Polizisten, Feuerwehrleute und bis zu 50 Anwohner damit beschäftigt, die Umgebung rund um das Elternhaus abzusuchen.

Suche fortgesetzt

Am Donnerstagmorgen wurde die Suchaktion fortgesetzt. Die Polizei wandte sich erneut an die Bevölkerung und bat Anwohner darum, Gärten, Gartenhütten und Garagen noch einmal gründlich zu kontrollieren, ob sich das Mädchen dort aufhalten könnte.

Polizeisprecherin Stephanie Lage bestätigte gegenüber BILD: „Wir haben unmittelbar nach der Vermisstenmeldung nach dem autistischen Mädchen gesucht. Auch im hinteren Bereich der Wohnanschrift der Eltern, wo sich ein Pool befindet. Die Feuerwehr und die Polizei haben auch im Nachgang den Bereich mehrfach abgesucht.“

Ungeklärte Umstände

Damit bleiben im Wesentlichen zwei Erklärungen: Entweder wurde das Kind von einer anderen Person in den Pool gebracht – oder Bella kehrte eigenständig nach Hause zurück und fiel dort ins Wasser. Erschwerend kommt hinzu, dass der Pool ausschließlich durch das Elternhaus oder über angrenzende Nachbargrundstücke erreichbar ist, die ebenfalls keinen Zugang von außen bieten.

Die Polizei äußert sich dazu knapp: „Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.“