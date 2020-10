Verrückte Auslosung: Đoković erwartet serbische „Schlacht um Wien” (FOTOS)

Von Losglück kann man hier nicht sprechen.

Denn geht es um die Repräsentanz Serbiens im Tennissport, wäre es wohl besser wenn beide weiterkommen: Der serbische Tennis-Weltstar Novak Đoković muss beim Wiener ATP-Turnier in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Filip Krajinović spielen. Das Match wird am Montag gespielt.

David gegen Goliath?

Die serbischen Medien berichten daher vom “serbischen Duell in Wien”: Es ist zwar auf dem Papier ein “David gegen Goliath”-Match, aber Krajinović schaffte es bereits in seiner Karriere seinen langjährigen Wegbegleiter in der Tennis-Welt zu schlagen – einmal in Belgrad bei der Serbia Open und dieses Jahr bei der Adria Tour. In den Zwischenduellen führt Krajinović mit 2:1.

DAS IST DER SINGLES MAIN DRAW DER ERSTE BANK OPEN 2020! #erstebankopen Gepostet von Erste Bank Open (ATP Vienna) am Samstag, 24. Oktober 2020

Auch Dominik Thiem hat kein großes Losglück gehabt: Mit dem Japaner Kei Nishikori, der ihn bereits zweimal besiegte, erwartet ihn ein äußerst schwieriger Gegner.



Balkan-Duell vorprogrammiert?

Dem Sieger vom Duell zwischen Krajinović und Đoković droht im Falle eines Sieges gleich ein weiterer Tennis-Riese vom Balkan. Sollte Borna Ćorić im Duell gegen Taylor Fritz gewinnen, erwartet ihn einer der beiden Serben in der nächsten Runde.

Wer gewinnt die serbische Tennis-Schlacht um Wien? Es gibt nur einen Đoker. Und es kann nur einen geben.

Krajinović macht das schon! Zeit für jüngere Gesichter.

So oder So: Serbien gewinnt! Ergebnisse