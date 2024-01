Versuchte Vergewaltigung – Täter konnte erneut flüchten

In der Gemeinde Lassee in Niederösterreich wurde am Dienstagabend erneut ein Versuch des sexuellen Übergriffs auf eine junge Frau verzeichnet. Nach ersten Ermittlungen der örtlichen Polizei könnte es sich bei dem Täter um denselben Mann handeln, der bereits im vergangenen November für ähnliche Verbrechen in der Region verantwortlich gemacht wurde.

Bereits im November letzten Jahres wurden ähnliche Vorfälle in Groß-Enzersdorf und Orth an der Donau gemeldet, wie Chefinspektor Johann Baumschlager bestätigte. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen in diesen Fällen übernommen und arbeitet intensiv an der Aufklärung der Verbrechen.

Bereits mehrere Angriffe im November

In der Nacht des 4. Novembers 2023 wurden in Groß-Enzersdorf zwei Frauen von dem Verdächtigen verfolgt. Die Frauen konnten sich jedoch erfolgreich in Sicherheit bringen. Nur einen Tag später versuchte der Täter, zwei weitere Frauen in unmittelbarer Nähe des Busbahnhofs in Groß-Enzersdorf und vor einem Mehrfamilienhaus in Orth an der Donau zu überfallen.

Die Täterbeschreibung, die von den Opfern geliefert wurde, ist bemerkenswert ähnlich: Der Mann wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt beschrieben, mit einer Größe von 1,70 bis 1,80 Meter und einer schlanken Figur. Auffällig sind seine buschigen Augenbrauen, ein dunkler Dreitage- bis Vollbart und dunkle Augen. Seine Sprache wird als klar und ruhig beschrieben.

Die Opfer konnten den Täter durch ihr mutiges Handeln in die Flucht schlagen. Dies gelang auch der jungen Frau in Lassee, die sich erfolgreich gegen den Angreifer wehren konnte.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich laufen auf Hochtouren. Die Polizei ist zuversichtlich, den Täter bald stellen zu können und so weitere Übergriffe zu verhindern.