Vfb Stuttgart geht in Serbien ohne Hooligans unter (VIDEOS)

Vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Roter Stern Belgrad haben mehrere Zwischenfälle die Aufmerksamkeit auf die Sicherheitslage gelenkt. Der Stuttgarter Verein hatte im Vorfeld seine Fans vor möglichen Gefahren und einem erheblichen Sicherheitsrisiko gewarnt, was die Anspannung rund um das Spiel weiter erhöhte.

Punkte für Roter Stern Belgrad

Der Abend für den VfB Stuttgart lief nicht wir geplant. Der Verein befindet sich nach einer 1:5-Niederlage in Belgrad in einer prekären Situation. Die Schwaben erwischten zwar einen Traumstart, als Ermedin Demirovic bereits in der 5. Minute das 1:0 erzielte, doch Roter Stern Belgrad drehte das Spiel durch Treffer von Silas, Rade Krunic, Mirko Ivanic und Nemanja Radonjic.

Die Defensivschwächen der Stuttgarter und individuelle Fehler, wie das Missgeschick von Kapitän Atakan Karazor, trugen zur deutlichen Niederlage bei. Trainer Sebastian Hoeneß steht nun unter Druck, aus den verbleibenden Gruppenspielen gegen Young Boys Bern, Slovan Bratislava und Paris Saint Germain vier bis sechs Punkte zu holen, um noch Chancen auf die Play-offs zu wahren. Roter Stern Belgrad sicherte sich mit diesem Sieg seine ersten Punkte der Saison.

Fans mussten an Grenze umdrehen

Abseits des Spielfelds sorgte das Spiel für Negativschlagzeilen. Bereits vor dem Anpfiff kam es in der Innenstadt von Belgrad zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fans, die zu mehreren Festnahmen führten.

Zudem wurden viele VfB-Anhänger an der serbischen Grenze gestoppt und mussten unverrichteter Dinge zurückreisen. Insgesamt kehrten zehn Busse mit Fans aufgrund der strengen Kontrollen und Sicherheitsbedenken nach Deutschland zurück. Im Stadion selbst machte sich eine angespannte Atmosphäre bemerkbar. Trainer Hoeneß warnte seine Spieler vor der hitzigen Kulisse, die von aggressiven und teils gewaltsuchenden Ultras geprägt war.

Weitere Highlights der Champions League

Während Liverpool glänzte und Stuttgart enttäuschte, gab es auch andere spannende Spiele. Borussia Dortmund sicherte sich mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Dinamo Zagreb wichtige Punkte. Marcel Sabitzer war bis zu seiner Auswechslung in der 61. Minute ein zentraler Faktor im Spiel der Dortmunder.

Weniger erfreulich verlief der Abend für AS Monaco unter Adi Hütter: Trotz einer zweimaligen Führung unterlag das Team mit 2:3 gegen Benfica.