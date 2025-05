Violettes Blut auf grünem Rasen: Austria-Ikone soll Rapid retten

**Nach dem Klauss-Aus sucht Rapid fieberhaft nach einem neuen Trainer. Ausgerechnet Austria-Legende Peter Stöger soll nun der Topfavorit für den Posten sein.**

Rapid Wien treibt nach der Entlassung von Robert Klauss die Suche nach einem neuen Übungsleiter weiter voran. Der als Interimslösung eingesprungene Stefan Kulovits konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen und wird nach Saisonende voraussichtlich wieder in die zweite Reihe zurücktreten. Neben ihm kursiert auch der Name des aktuellen WAC-Trainers (Wolfsberger AC) Didi Kühbauer in den Überlegungen der Vereinsführung. Der Burgenländer kennt den Verein bestens, stand er doch bereits von 2018 bis 2021 an der Seitenlinie in Hütteldorf.

Stöger als Favorit

Wie die „Krone“ berichtet, gilt jedoch Peter Stöger als Topfavorit auf den vakanten Trainerposten im Westen Wiens. Der 58-Jährige fungiert derzeit als Sportdirektor beim Zweitligisten Admira Wacker und arbeitet nebenbei als TV-Experte für den Sender „Sky“. Pikant an der Personalie: Stöger blickt auf eine intensive Vergangenheit beim Stadtrivalen Austria Wien zurück, wo er in drei Amtszeiten als Cheftrainer zweimal die Meisterschaft gewinnen konnte.

Als aktiver Spieler trug Stöger sowohl das violette Trikot der Austria als auch das grün-weiße Dress von Rapid.

Erfolge und Fanreaktionen

Die mögliche Verpflichtung Stögers sorgt in den sozialen Medien und Fanforen für gemischte Reaktionen im Rapid-Umfeld. Während ein Teil der Anhänger aufgrund seiner Austria-Vergangenheit skeptisch auf die Personalie blickt, betonen andere seine fachliche Kompetenz und Erfahrung.

Stögers Erfolgsbilanz spricht für sich: Als Trainer und Sportdirektor führte er Austria Wien zweimal zur österreichischen Meisterschaft (2005/06 und 2012/13) und gewann zweimal den Cup. Seine internationale Erfahrung sammelte der Wiener in Deutschland, wo er den 1. FC Köln in die Bundesliga führte und später mit Borussia Dortmund die Qualifikation für die Champions League schaffte.