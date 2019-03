Vizekanzler und Sportminister Strache unterstützt Integrations-Basketballturnier

"BLEIB AM BALL"

Teile diesen Beitrag:







Vergangenen Samstag fand das Basketballschulturnier „Bleib am Ball“ in der Rundhalle Steigenteschgasse statt.

Hunderte Sporttalente nahmen beim Kinderbasketballturnier „Bleib am Ball“ teil. Bei diesem Turnier handelt es sich um ein Bewegungsprojekt von Basket 2000, dass in Zusammenarbeit mit Wiener Schulen, sowie mit den Kinderfreunden bereits zum vierten Mal veranstaltet wurde. Ziel ist es, Kinder mittels Sportes noch mehr in die österreichische Gesellschaft zu integrieren.

Lesen Sie auch: Überraschung: Đoković solidarisiert sich mit Venezuela (VIDEO) Der beste Tennisspieler der Welt hat mit einer Botschaft das Volk von Venezuela überrascht.

Unterstützt und subventioniert wird „Bleib am Ball“ vom Sportministerium und dem Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Dieser war letzten Samstag auch vor Ort und brachte den Ball bei einem der Matches ins Spiel.

„Gestern in der Rundhalle Steigenteschgasse beim Kinderbasketballturnier mit über 200 begeisterten Nachwuchstalenten ab dem 6. Lebensjahr (Basket 2000). Danke auch den Sponsoren Klemens Hallmann und Familie Kolarik, welche das Schüler- und Nachwuchsprojekt tatkräftig unterstützen 👍🏻“, schrieb HC Strache auf seiner offiziellen Facebookseite.