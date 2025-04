Vom Kindergarten zum grünen Treffpunkt: Simmering erhält Natur- und Erlebnispark

Aus einem verlassenen Kindergarten wird eine grüne Begegnungszone: In Wien-Simmering entsteht ein ambitioniertes Projekt, das Bewegung, Natur und Gemeinschaft vereint.

Der ehemalige Kindergarten der Wiener Kinderfreunde am Werkstättenweg in Wien-Simmering erhält eine neue Bestimmung. Ab Sommer 2025 verwandelt sich das Areal in einen kombinierten Natur- und Erlebnispark, der die ursprünglichen Pläne für einen Motorikpark mit dem Projekt „Naturpark Sonnenland“ des Wiener Klimateams vereint. Die Grundidee für diese grüne Oase entstand bereits 2022 in Zusammenarbeit mit Simmeringer Bürgerinnen und Bürgern, die sich einen gemeinschaftlichen Erholungsraum wünschten.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sieht in dem Vorhaben mehr als nur einen neuen Park: „Mit dem Natur- und Erlebnispark Sonnenland schaffen wir nicht nur einen Ort der Begegnung und Bewegung für die Menschen in Simmering, sondern auch ein Beispiel für gelungene Bürger*innenbeteiligung und nachhaltige Stadtentwicklung.“ Von der naturnahen Gestaltung profitiert nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch das Klima.

Durch die Erweiterung um naturnahe Elemente gewinnt das Gesamtkonzept deutlich an Attraktivität und bietet vielfältigere Nutzungsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgt aus zwei Quellen: Das Wiener Klimateam übernimmt die Kosten für die naturnahen Bereiche, während Sport Wien für den Motorikpark und die restlichen Flächen aufkommt. Stadtrat Peter Hacker unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Im Natur- und Erlebnispark Sonnenland stellen wir die Bedürfnisse der Anrainer*innen in den Mittelpunkt. Der Park soll ein Ort der Bewegung und der Begegnung sein, an dem die Menschen gerne zusammenkommen.“

Naturnahe Gestaltung

Die Planung wurde in enger Abstimmung zwischen Sport Wien, dem Bezirk und dem Wiener Klimateam um naturnahe Elemente erweitert. Dadurch kann das vom Klimateam initiierte Projekt nun den Wünschen der Anwohnerinnen und Anwohner entsprechend umgesetzt werden. Neben dem Motorikpark entstehen ein Naturspielplatz mit integrierten Motorikelementen, ein Barfußweg sowie Pop-up-Gemüsebeete.

Für die Betreuung der Gemeinschaftsbeete werden derzeit noch engagierte Vereine oder Initiativen gesucht. Diese Aufgabe bietet eine ideale Gelegenheit zur aktiven Mitgestaltung des Grätzls und zur Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts. Interessierte können direkt mit der Bezirksvorstehung Simmering unter post@bv11.wien.gv.at Kontakt aufnehmen.

📍 Ort des Geschehens

Vielfältige Aktivitäten

Der geplante Motorikpark bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten für alle Altersgruppen. Eine weitläufige Wiesenfläche lädt zu Yoga, Spielen oder Picknicks ein. Speziell für Kinder entsteht ein Entdeckerbereich mit Seillabyrinth und Kletterdschungel, der spielerisch motorische Fähigkeiten fördert. Die Zone „Bewegung und Abenteuer“ wird mit einer Calisthenics-Insel ausgestattet, die Fitness und Spaß verbindet. Zusätzlich entstehen eine altersübergreifende Wikinger-Schaukel sowie eine anspruchsvolle Balancier- und Seil-Kletterstrecke zur Förderung der Koordination.

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zeigt sich begeistert: „Ich bin stolz, dass wir das ehemalige Sonnenland in einen lebendigen Ort für Bewegung, Erholung und Natur verwandeln. Der Motorikpark lädt Jung und Alt zum Entdecken ein, während der Natur- und Erlebnispark eine grüne Oase mitten in Simmering schafft – ein Ort zum Wohlfühlen und Entspannen.“

Teil einer größeren Initiative

Das Sonnenland-Projekt ist nicht isoliert zu betrachten. Seit 2022 wurden im Rahmen des Wiener Klimateam-Projekts insgesamt 19 Bürgerideen für mehr Klimaschutz und lebendige Nachbarschaften umgesetzt, davon allein elf in Simmering. Neben dem Natur- und Erlebnispark entstanden hier auch weitere Begrünungs- und Umweltmaßnahmen wie eine Frischluft-Tankstelle, neue Parkanlagen und Wiesenflächen.

Bereits 2023 gab es einen erfolgreichen Präzedenzfall für die Umnutzung ehemaliger Kindergartengrundstücke: Im 5. Bezirk wurde ein nicht mehr genutzter Kindergarten in der Margaretenstraße in eine öffentliche Begrünungszone mit Gemeinschaftsgarten umgewandelt. Diese dient heute als beliebter Treffpunkt für Anwohner und gilt als Vorbild für das Simmeringer Projekt.

Ein Ort zum Wohlfühlen und Entspannen.