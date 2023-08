Vom Vielfraß zum Vorbild: Dekis unglaubliche Verwandlung!

Deki, einst bekannt als der Mann, der hundert Cevapcici und hundert Kugeln Eiscreme ohne Probleme verputzen konnte, hat eine beeindruckende Transformation durchgemacht. Der Serbe, der durch seine außergewöhnlichen Essgewohnheiten berühmt wurde, hat 80 Kilogramm abgenommen und seinen Lebensstil radikal verändert. Heute ist er eine Inspirationsquelle für Menschen weltweit, die sich mit Gewichtsproblemen und Ernährungsfragen auseinandersetzen.

Deki aus Indjija, Serbien, wurde über Nacht zum Star. Sein Ruhm gründete sich auf seine außergewöhnlichen Essgewohnheiten. „Im Winter trage ich in der Innentasche meiner Jacke einen Löffel, aber nicht irgendeinen, sondern einen zum Herausnehmen von Sarma. Er ist dreimal größer als ein normaler. Damit esse ich Suppen, Bohnen. Damit kann ich viel aufnehmen. Bei diesem normalen Löffel, den ich Diät-Löffel nenne, ermüde ich vom vielen Schwenken“, erzählte er damals, als er noch 177 Kilogramm wog.

Doch heute ist das für Deki Vergangenheit. Er hat beeindruckende 80 Kilogramm abgenommen und plant, noch weiter abzunehmen. Seine Ernährung hat er radikal umgestellt: „Ich habe Zucker und Getreide weggelassen. Ich esse Fleisch und viel Salat.“ Sein maximales Gewicht, wenn er sich gewogen hätte, wäre 193 Kilogramm gewesen. „Mein größter Wunsch ist es, mich wie ein normaler Mensch kleiden zu können.“

In der Zwischenzeit hat Deki berechnet, dass er in 30 Jahren in Restaurants eine Million Euro für Essen ausgegeben hat. Ich esse seit 30 Jahren jeden Tag im Restaurant. Das sind 10.950 Tage. Nun, meine Rechnung beträgt mindestens 100 Euro. Manchmal habe ich 2-3 Mal am Tag im Restaurant gegessen. Aber lassen Sie uns nur diese eine Mahlzeit zählen, das sind also 100 Euro. Und das beinhaltet keine Getränke. Also, hundert Euro mal 10.950 Tage – das sind diese eine Million Euro“, erklärte er.

Heute ist Deki eine bekannte Persönlichkeit in der Gastronomie. „Jetzt, wenn die Leute mich im Restaurant sehen, wissen sie, dass es dort gutes Essen gibt. Ich bekomme ständig Anrufe, weil ich ein Berater für gutes Essen geworden bin. Sie rufen an und sagen: Deki, ich bin in Leskovac oder Nis und dann fragen sie, wo man gut essen kann. Ich kenne all die guten Orte, ich kenne die Besitzer dieser Restaurants und bin immer willkommen in all diesen Restaurants“, erzählt er.

Deki hat seine Erfahrungen genutzt, um anderen zu helfen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. „Wenn jemand einen Rat oder Hilfe braucht, bin ich da. Für jeden. Ich weiß, wie das ist, ich habe gekämpft, ich habe früher tausend Diäten ausprobiert und es hat nicht geklappt. Alle Menschen brauchen Unterstützung. Ich werde jeden kostenlos beraten und jedem Unterstützung bieten. Ich werde noch weitere 10-20 Kilogramm abnehmen. Dann werde ich anfangen zu trainieren.“