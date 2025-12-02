Von allen Seiten Kult: D’Agostino verwandelt Marx Halle in Techno-Kathedrale

Die industrielle Marx Halle verwandelt sich in ein multisensorisches Tanzparadies – Kult-DJ Gigi D’Agostino bringt seine revolutionäre 360-Grad Show nach Wien.

Die Marx Halle in Wien-Landstraße wird am 21.05.2026 zum Epizentrum der internationalen Dance-Szene. Der legendäre Gigi D’Agostino bringt seine innovative 360-Grad Show in die historische Location der österreichischen Hauptstadt. Besucher erwartet ein außergewöhnliches Event, bei dem der industrielle Charakter der Halle mit zeitgemäßer Clubatmosphäre zu einem faszinierenden Gesamtkunstwerk verschmilzt.

Wenige Künstler haben die europäische Tanzmusik so nachhaltig beeinflusst wie Gigi D’Agostino. Seine zeitlosen Klassiker „L’Amour Toujours”, „Bla Bla Bla”, „The Riddle” und „In My Mind” genießen mittlerweile Kultstatus. In Wien präsentiert der DJ diese Hymnen nun in einer völlig neuen, immersiven Dimension.

Multisensorisches Erlebnis

Die Marx Halle transformiert sich dabei in einen multisensorischen Erlebnisraum, in dem Klang, Lichteffekte und visuelle Elemente den Besucher vollständig umhüllen. Raumfüllende Spezialeffekte, ein durchdringendes Surround-Soundsystem und ein Gigi D’Agostino auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft machen diese Veranstaltung zu einem außergewöhnlichen Live-Event, das sämtliche Erwartungen übertrifft.

Ticket-Verkauf

Der Kartenvorverkauf für Gigi D’Agostinos 360-Grad Show in Wien startet am Donnerstag, 04.12.2025, um 11:00 Uhr. Tickets sind bei allen ÖTicket Vorverkaufsstellen sowie direkt unter www.semtainment.at erhältlich.