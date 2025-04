Ein neuer Weltrekord vom Balkan lässt die internationale Musikwelt staunen. Marko Perkovic Thompson verkaufte für seinen Auftritt in Zagreb über 350.000 Tickets und überholt damit internationale Superstars.

Der spektakuläre Kartenverkauf für Marko Perkovic Thompsons Auftritt auf der Zagreber Pferderennbahn schrieb kürzlich Musikgeschichte. In nur sechs Stunden wechselten 130.000 Eintrittskarten ihre Besitzer. Bis zum Tagesende waren bereits 281.774 Tickets vergriffen – ein Phänomen, das innerhalb eines Tages neue Dimensionen erreichte. Daraufhin wurden weitere 100.000 Karten in den Handel gebracht. Die Veranstalter rechnen nun mit über 350.000 Besuchern – eine Menschenmenge, die sogar die Teilnehmerzahl der Freiluftmesse von Papst Benedikt XVI. aus dem Jahr 2011 am selben Ort übertreffen könnte.

Dieser gebrochene Weltrekord fand sofort internationale Beachtung. Die Medienlandschaft reagierte umgehend, und die Wikipedia-Einträge zu den besucherstärksten Konzerten wurden noch am gleichen Tag aktualisiert. Die globale Liste der zehn meistbesuchten kommerziellen Konzerte verzeichnet nun drei Künstler aus dem früheren Jugoslawien: Thompson, Bijelo dugme und Ceca.

Jugoslawische Musikgeschichte

Exakt zwei Jahrzehnte zuvor, im Jahr 2005, brachte Goran Bregovic die noch lebenden Mitglieder von Bijelo dugme für eine Reunion-Tour durch die postjugoslawischen Staaten zusammen. Von Sarajevo über Zagreb bis nach Belgrad führte ihr Weg. Der Abschluss dieser Tournee in Belgrad am Usce war strategisch klug auf den 28. Juni gelegt worden – den Vidovdan (serbischer nationaler Gedenktag), ein Datum von enormer historischer Tragweite im ehemaligen Jugoslawien und im heutigen Serbien.

Dieses Vidovdan-Comeback-Konzert von Bijelo dugme schrieb sich unverzüglich in die Musikannalen ein und stellte Auftritte von Ikonen wie Frank Sinatra, Tina Turner und Paul McCartney in den Schatten. Mit beeindruckenden 220.000 verkauften Eintrittskarten übertraf die Band sogar die berühmte – allerdings kostenfreie – Kundgebung von Milosevic am Usce im Jahr 1988.

Volle zwölf Jahre lang blieb dieser Rekord von Bregovics Bijelo dugme vom Vidovdan-Comeback am Belgrader Usce unangetastet, bis der italienische Künstler Vasco Rossi 2017 für seine Performance in Modena exakt 225.173 Tickets absetzte.

Ceca, mit bürgerlichem Namen Svetlana Raznatovic, auch als „Serbische Mutter“ bekannt, versammelte zum Auftakt ihrer „Poziv“-Tournee am selben Usce-Gelände 150.500 Anhänger. Die Sängerin nimmt dabei eine Sonderstellung ein: Sie ist nicht nur neben Tina Turner die einzige Frau unter den Top Ten, sondern mit einem weiteren Konzert am gleichen Ort – dem von 2006 mit über 120.000 Zuschauern – weltweit die einzige Künstlerpersönlichkeit überhaupt, die zweimal in den Top 20 vertreten ist.

Kulturelle Bedeutung

Die Balkanologie (Wissenschaft der Balkanstudien) steht nun vor einer neuen Forschungsfrage: Welche musikalischen Elemente ziehen die Bevölkerung des Balkans so massenhaft zu Brachflächen am Stadtrand und Pferderennbahnen? Die Gemeinsamkeit liegt nun in Marko Perkovic und Ceca Raznatovic beziehungsweise Bijelo dugme: Wenn Dugme die bedeutendste Rock’n’Roll-Formation in der Geschichte des früheren Staates und seiner Musikszene war, dann verkörpern Thompson und Ceca genau jene Ausdrucksformen, die nach dem Zerfall überdauerten.

Bijelo dugme löste sich parallel zum Staatszerfall auf, und aus den Trümmern entstanden zwei charakteristisch verschiedene Mutationen: Ceca als Königin des serbischen Turbo-Folk und Thompson als König des kroatischen Turbo-Volk.