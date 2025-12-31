Von „Goodfellas“ bis „Cars“: Kultschauspieler mit 71 Jahren verstorben

Mit markanter Stimme und über 125 Rollen prägte er Hollywood – nun verstummt die Stimme des „The Wire“-Stars für immer. Die Filmwelt trauert um einen Großen.

Isiah Whitlock Jr. ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Sein Manager gab den Tod des US-Schauspielers gestern bekannt und würdigte ihn mit bewegenden Worten: „Wer ihn kannte, liebte ihn. Ein brillanter Schauspieler und noch besserer Mensch.“

Der Charakterdarsteller blickte auf eine beeindruckende Laufbahn zurück, in der er über 125 Rollen in Film und Fernsehen verkörperte. Besonders seine Zusammenarbeit mit Regisseur Spike Lee prägte seine Karriere – er wirkte in mehreren seiner Werke mit, darunter „BlacKkKlansman“ und „25 Stunden“. Einem breiteren Publikum wurde Whitlock durch die Erfolgsserie „The Wire“ bekannt.

Vielseitiges Schaffen

Seine ersten Schritte auf der Kinoleinwand machte er in Martin Scorseses Mafiadrama „Goodfellas“, wo er einen Arzt darstellte, der einen Gangster mit Beruhigungsmitteln versorgt. Neben seinen Auftritten vor der Kamera lieh der Schauspieler mit seinem markanten Bariton auch Animationsfiguren in Produktionen wie „Lightyear“ und „Cars 3″ seine Stimme.

Spike Lee reagierte auf den Verlust seines langjährigen Wegbegleiters mit einer emotionalen Geste. In sozialen Netzwerken teilte der Filmemacher ein Foto, das ihn Hand in Hand mit Whitlock zeigt, und bezeichnete den Verstorbenen als „meinen geliebten Bruder“.