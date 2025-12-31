Glitzer, Sekt und 90er-Beats: Wiens heißeste Silvester-Hotspots

Von Swing im Badeschiff bis Gothic im Viper Room – Wiens Silvesternacht bietet für jeden Feierwütigen die passende Kulisse zum Jahreswechsel.

Von Gala bis Clubnacht

Die Bundeshauptstadt bietet zum Jahreswechsel ein vielfältiges Programm – von stilvollen Veranstaltungen über Livemusik bis hin zu ausgelassenen Tanznächten und gemütlichen Abenden mit Feuerwerksblick. Wien vereint Tradition und Moderne in seinem Silvesterangebot und lädt dazu ein, das alte Jahr gebührend zu verabschieden und das neue freudig zu begrüßen. Hier ein Überblick über ausgewählte Veranstaltungen.

Das Wiener Badeschiff öffnet morgen bereits um 18 Uhr seine Pforten für Tanzbegeisterte. Die Veranstaltung richtet sich besonders an Liebhaber von Balboa, Shag, Charleston, Laminu und Lindy Hop – ideale Rhythmen für einen schwungvollen Jahreswechsel. Besucher haben die Wahl zwischen zwei Ticketvarianten: Das reguläre Silvesterticket kostet im Vorverkauf 37 Euro (an der Abendkasse 41 Euro), wobei das Buffet nicht inkludiert ist.

Dennoch wird für das leibliche Wohl gesorgt: Zur Mitternacht serviert man Chili con oder sin Carne samt einem Glas Prosecco. Zudem sind Panoramasauna und Eisstockbahn im Eintrittspreis enthalten. Für kulinarisch Anspruchsvolle gibt es ein Ticket mit Menü für 98 Euro, wobei das reichhaltige Buffet von 19 bis 22:30 Uhr zur Verfügung steht und verschiedenste Geschmacksrichtungen bedient.

Beliebte Tanzlocations

In unserer Aufstellung darf der Volksgarten als einer der populärsten Clubs Wiens nicht fehlen. Der Jahreswechsel kann hier auf drei Tanzflächen gefeiert werden. Die Veranstaltung beginnt um 23 Uhr und dauert bis in die frühen Morgenstunden. Die Veranstalter raten dringend zur Vorabbuchung der Tickets.

Ein nützlicher Hinweis: Wer vor Mitternacht erscheint, erhält ein kostenloses Glas Prosecco. Der Viper Room ist die perfekte Adresse für Freunde düsterer Klänge. Als Highlight des Abends sorgt Special Guest DJ Iguane für musikalische Untermalung mit Dark Wave, Post Punk, Industrial und Electro.

Ein frühes Erscheinen lohnt sich: Zwischen 21 und 23 Uhr beträgt der Eintrittspreis nur 8 Euro, danach 10 Euro. Tischreservierungen sind ebenfalls möglich – für 40 Euro (vier Personen) oder 60 Euro (sechs Personen), jeweils inklusive einer bzw. zwei Flaschen Sekt. Zusätzlich erhalten alle Gäste, die vor 22 Uhr eintreffen, ein Gratisgetränk in Form eines Glases Sekt.

Spezielle Themenpartys

Das The Loft am Lerchenfelder Gürtel präsentiert mit seinem „New Loft’s Eve“ dieses Jahr reine 90er-Jahre-Nostalgie. Auf mehreren Ebenen sorgen die DJs Tobias Oliver, deepanda und David Jerina für Sounds aus den 90ern und 2000ern. Tickets im Vorverkauf beginnen bei 20 Euro, Einlass ist ab 22:30 Uhr.

Über Instagram informierte der Club vergangene Woche, dass das „Wohnzimmer“ kurzfristig verfügbar geworden ist – eine Gelegenheit für Interessenten, die eine exklusive Privatfeier organisieren möchten. Schnelles Handeln wird empfohlen.

Eine Auflistung der besten Silvesterpartys Wiens wäre ohne das U4 unvollständig. Bezüglich des musikalischen Programms hält sich der traditionsreiche Club weitgehend bedeckt – angekündigt wurde lediglich ein überraschender Live-Auftritt. Vier DJs sollen auf zwei Tanzflächen für „Disco, Hits & Electro Swing“ sorgen. Wie bei den meisten Veranstaltungen gibt es auch hier um Mitternacht ein Gratisglas Sekt sowie den traditionellen Neujahrswalzer.

Der Dresscode lautet: Alles, was glitzert!