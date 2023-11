Von Obdachlosigkeit zu Hoffnung: Goran Raspors Kampf (VIDEO)

Goran Raspor, ein Mann, der seit seiner Geburt obdachlos war, erzählt seine bewegende Lebensgeschichte. Von der Kindheit in Heimen, über die kurze Zeit in einer Familie, bis hin zur erneuten Obdachlosigkeit und der Unterstützung durch die Vereinigung Oaza. Ein Schicksal, das die sozialen Herausforderungen Kroatiens aufzeigt.

Goran Raspor war seit seiner Geburt obdachlos. Seine Mutter verließ ihn, als er nur drei Monate alt war, vor einem Laden. „Sie nahm ein Brotlaib heraus und steckte mich in einen Stoffbeutel. Der Ladenbesitzer rief die Polizei und das Sozialamt, sie kamen und holten mich, dann brachten sie mich in eine Kindertagesstätte in Potok bis ich drei Jahre alt war. Von drei bis 14 Jahren war ich im Heim für verlassene Kinder in Lovran, von 14 bis 18 im Erziehungszentrum und mit 18 Jahren und fünf Tagen war ich wieder auf der Straße“, erzählte Goran aus Rijeka dem HRT vor zwei Jahren.

Mit 32 Jahren versuchte er, Kontakt zu seinem Vater und seiner Mutter aufzunehmen. Die Mutter, sagt er, wollte nichts mit ihm zu tun haben. „Ich fand ihre Nummer im Telefonbuch. Ich rief sie an und sie fragte mich: ‚Was willst du von mir?‘ Ich sagte ihr, dass ich nichts will, nur sehen, wer und was sie ist. Dann sagte sie mir, dass sie nichts mit mir zu tun haben will. Sie war überhaupt nicht interessiert“, erzählt Goran.

Dennoch verriet sie ihm den Namen seines Vaters. Er fand ihn auf Rab, sie trafen sich und sprachen… Der Vater hatte seine eigene Familie, aber er nahm Goran bei sich auf. Er lebte zehn Jahre lang mit seiner Familie, bis sein Vater krank wurde und starb. Seine Frau entschied, dass Goran gehen sollte. Sie wollte ihn nicht unter ihrem Dach haben, sagt Goran.

„Ein Jahr nachdem mein Vater gestorben war, wechselte sie eines Nachts einfach das Schloss. Ich kam von der Bäckerei, von der Nachtschicht, steckte den Schlüssel rein, konnte das Haus nicht betreten. Ich klopfte und sie sagte mir: ‚Du wohnst hier nicht mehr'“, sagt Raspor. Er wurde wieder obdachlos.

„Mit 32 Jahren habe ich verstanden, was es bedeutet, einen Vater oder eine Mutter zu haben. Bis dahin wusste ich das nicht, für mich war das unbekannt. Aber wie alles ausgegangen ist – ich wünschte, ich hätte sie nie kennengelernt“, sagt Goran heute.

Er leitete ein Erbschaftsverfahren ein und wandte sich an die Vereinigung Oaza, die sich um Obdachlose kümmert. Sie nahmen ihn auf, halfen ihm, von der Stadt hat er jetzt auch eine Unterkunft bekommen... Er hat gesundheitliche Probleme, aber er verliert nicht die Hoffnung, er glaubt, dass bessere Tage auf ihn warten, sagte er in einem Interview mit „HRT“ vor zwei Jahren.

Wie gelang es Goran dennoch, sich wieder aufzurappeln? Wie half ihm die Organisation Oaza bei seiner Situation? Und wie sieht das kroatische Sozialsystem aus, das Gorans Situation ermöglichte? Diese Fragen beleuchten wir in den folgenden Abschnitten.

https://www.blic.rs/slobodno-vreme/ispovest-ivana-raspora-mladica-iz-rijeke-koga-je-majka-ostavila-u-kesi-za-hleb/cxj8j77