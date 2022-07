Von wegen Lady Gaga & Madonna: Balkan-Sängerin hat die meistbesuchten Konzerte der Welt!

Auf der Liste der meistbesuchten bezahlten Konzerte der Welt führt „Ceca“ ganz klar vor Lady Gaga, Shakira und Katy Perry.

Mit ihrem legendären Live-Konzert im Usce Park in Belgrad, bei dem 2006 rund 150.000 Zuschauer verzeichnet wurden, nimmt Svetlana „Ceca“ Raznatovic den stolzen dritten Platz auf der Weltrangliste der größten Konzerte.

Als Lady Gaga in Paris vor mehr als 80.000 Fans auftrat, galt dieses Konzert als das siebtgrößte Konzert aller Zeiten in Europa. In der aktuellen Liste der weltweit meistbesuchten Konzerte weiblicher Vokalkünstlerinnen befindet sich das besagte Konzert mittlerweile am 34. Platz.

Die Weltrangliste der größten Konzerte wird von Christina Aguilera mit 250.000 Besuchern angeführt, Weltrangzweite ist Tina Thurner mit 180.000 Konzertbesuchern. Das Konzert der serbischen Sängerin in Belgrad nimmt den stolzen 3. Platz ein, gefolgt von Größen der Musikindustrie wie Madonna, Katy Perry, Shakira und Adele. Damit reiht sich der serbische Star zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt ein.