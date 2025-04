Vorbereitungen auf den 1. Mai: Mit diesem Trick werden Cevapcici besser als im Restaurant

Balkanspezialitäten vom Grill begeistern mit intensivem Geschmack – doch die Supermarkt-Variante kann nicht mithalten. Mit diesen Profi-Tricks gelingen Cevapcici und Pljeskavice garantiert.

Der 1. Mai steht vor der Tür, und mit ihm die Grillsaison in der freien Natur. Wer sich optimal vorbereiten möchte, sollte die Kunst der selbstgemachten Balkanspezialitäten beherrschen. Hier erfahren Sie, wie Sie die perfekten Cevapcici und Pljeskavice zubereiten – mit Tipps, die selbst erfahrene Grillmeister begeistern werden.

Die Basis jedes gelungenen Grillgenusses ist hochwertiges Fleisch. Fertigprodukte aus dem Supermarkt mögen praktisch sein, doch an den Geschmack hausgemachter Spezialitäten kommen sie nicht heran. Mit den folgenden Rezepten und Kniffen gelingt Ihnen authentisches Grillfleisch nach traditioneller Art.

Für die Zubereitung benötigen Sie einen Fleischwolf oder lassen das Fleisch beim Fleischhauer Ihres Vertrauens faschieren. Schneiden Sie das Fleisch zunächst in größere Stücke und lassen Sie es zweimal durch den Wolf drehen. Zwischen den Mahlgängen empfiehlt es sich, die Masse gründlich mit den Händen durchzukneten, um eine optimale Bindung zu erzielen.

Nach altbewährten Rezepturen wird oft Schaftalg (Nierenfett vom Schaf) beigemengt, da das Fett dem Fleisch zusätzlichen Zusammenhalt verleiht. Bei fetterem Fleisch können Sie darauf jedoch verzichten. Wichtig: Bereiten Sie die Masse bereits am Vortag zu und lassen Sie sie über Nacht im Kühlschrank ruhen – so entfalten sich die Aromen perfekt.

Perfekte Fleischmischung

Bei der Fleischauswahl haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Reines Rindfleisch ist eine Option, doch Kenner schwören auf Mischungen: Besonders beliebt ist die Kombination aus 500 Gramm Rindfleisch mit je 250 Gramm Schweine- und Lammfleisch. Alternativ können Sie auch nur eine zusätzliche Fleischsorte verwenden – etwa 500 Gramm Rind mit 250 Gramm Schwein oder Lamm.

Interessanterweise unterscheiden sich die traditionellen Rezepte je nach Herkunftsregion deutlich. In Sarajevo werden Cevapi typischerweise nur aus Rindfleisch zubereitet – ganz ohne Schweinefleisch. In Serbien und Kroatien hingegen sind Mischungen mit Schwein und Lamm verbreitet und gelten dort als Nationalgerichte.

An Gewürzen sind Salz und frisch gemahlener Pfeffer unverzichtbar. Für eine persönliche Note können Sie weitere Aromen hinzufügen. Petersilienpulver verleiht eine feine Würze, während viele Grillexperten auf Knoblauch oder Zwiebeln schwören. Besonders empfehlenswert ist die Beigabe von zwei bis fünf Prozent sehr fein gehackter Zwiebel zur Fleischmasse.

Die Gewürze werden idealerweise zwischen dem ersten und zweiten Mahlgang eingearbeitet. Einige Profis verfeinern ihre Mischung mit Semmelbröseln oder gemahlenem altbackenem Brot, was der Textur zugute kommt. Wenn Sie auf Qualität statt Quantität setzen, sollten Sie nicht mehr als fünf bis zehn Prozent beimischen.

Formung und Grilltechnik

Für eine besondere Geschmacksvariante können Sie einen Teil der Grundmasse mit geräuchertem Speck oder anderem Trockenfleisch sowie zerstoßenem scharfem Paprika anreichern. Das Ergebnis sind köstliche Gourmet-Ustipci (kleine würzige Fleischbällchen) oder Pljeskavice – je nachdem, welche Form Sie bevorzugen.

Für die Formung der Cevapcici eignet sich ein praktischer Trick mit einer Plastikflasche: Schneiden Sie das obere Drittel einer 2-Liter-Flasche ab, füllen Sie die Fleischmasse in den entstandenen Trichter und drücken Sie sie durch die Öffnung. So erhalten Sie gleichmäßige Cevapi – Sie müssen nur noch die gewünschte Länge abschneiden.

Ein besonderer Tipp für das Grillen selbst: Besorgen Sie frische Rosmarinzweige und etwas Olivenöl. Tauchen Sie den Rosmarin ins Öl und bestreichen Sie damit das Fleisch während des Grillvorgangs – allerdings erst, nachdem sich eine knusprige Kruste gebildet hat.

Zur authentischen Präsentation gehören selbstverständlich auch die richtigen Beilagen. In den meisten Balkanländern werden diese Grillspezialitäten traditionell mit Fladenbrot (Lepinja), Ajvar und frischen, rohen Zwiebeln serviert – eine Kombination, die den Geschmack perfekt abrundet.

Diese Methode verleiht Ihren Grillspezialitäten ein unvergleichliches Aroma und sorgt für den perfekten Abschluss Ihres kulinarischen Meisterwerks. Besonders in Wien und anderen österreichischen Städten mit großer Ex-Jugoslawien-Community sind diese Grillspezialitäten sehr beliebt, was sich an der Vielzahl von Restaurants und Fleischhauern zeigt, die Cevapi und Pljeskavice nach verschiedenen regionalen Traditionen anbieten.