Notarzt statt Zugabe: Jovan Perisic kollabiert vor Fans

Dramatische Szenen bei Konzert in Serbien: Sänger Jovan Perisic brach seinen Auftritt ab und landete direkt im Krankenhaus.

Sänger Jovan Perisic musste seinen Auftritt in Bogatic abrupt abbrechen und wurde umgehend ins Spital eingeliefert. Dem Künstler wurde während seiner Performance plötzlich schwindelig und übel, woraufhin das anwesende Ärzteteam sofort reagierte und für seinen Transport in die Klinik in Sabac, der nächstgelegenen größeren Stadt, sorgte.

Entschuldigung an Fans

Aus dem Krankenbett meldete sich Perisic inzwischen persönlich bei seinen besorgten Fans. Über Instagram richtete er entschuldigende Worte an sein Publikum: „Ich möchte euch alle herzlich grüßen und mich bei allen entschuldigen, die gestern in Bogatic waren. Mir wurde plötzlich schwindelig und schlecht.“

Über die genaue Ursache seiner gesundheitlichen Probleme machte der 52-jährige Sänger keine weiteren Angaben. Auch zum aktuellen Behandlungsverlauf und der voraussichtlichen Dauer seines Spitalsaufenthalts gibt es bislang keine näheren Informationen. Lokale Medien in Serbien berichten übereinstimmend von einem plötzlichen Schwächeanfall, ohne jedoch eine konkrete Diagnose zu nennen.

„Ich bin zur Behandlung im Krankenhaus in Sabac geblieben. Nochmals Entschuldigung, aber das war höhere Gewalt.“

Perisic ist in der serbischen Musikszene für seine Auftritte bekannt, war bislang jedoch nicht mit gravierenden gesundheitlichen Problemen in der Öffentlichkeit. Von offizieller Seite oder aus medizinischen Kreisen wurden zum aktuellen Vorfall bisher keine weiterführenden Informationen veröffentlicht.

