Vorhang auf: Edin Hasanović moderiert Deutschen Filmpreis

Der Deutsche Schauspieler mit bosnischen Wurzeln wird heute Abend, gemeinsam mit Schauspielkollegin Iris Berben den wichtigsten deutschen Filmpreises moderieren.

Bei einer Gala in Berlin wird heute Abend der 68. Deutsche Filmpreis verliehen. Zur Auswahl stehen 28 Spielfilme, 14 Dokumentarfilme und sieben Kinderfilme. Durch den Abend führen der 26-Jährige Edin Hasanović und Schauspielkollegin Iris Berben.

„Als ich angefragt wurde, den Deutschen Filmpreis 2018 zu moderieren, konnte ich nicht nein sagen“, so Hasanovic in einer Aussendung. „Ich erinnerte mich an das Jahr 2013. Ich war selbst für den Filmpreis nominiert und kannte kaum jemanden persönlich. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich fünf Jahre später mit Iris Berben Gastgeber des Abends sein darf, hätte ich ihn sicherlich für verrückt erklärt! Heute bin ich mit 25 Jahren der jüngste Moderator des Filmpreises, was mich unheimlich stolz macht, aber auch sehr nervös. Es ist mir nämlich eine große Ehre! Ich freue mich tierisch und hoffe, dass wir den Menschen an den Bildschirmen Lust auf den deutschen Film machen können.“

Der Deutsche Filmpreis wird heute Abend um 22 Uhr im Ersten übertragen.