Vučić gibt jungen Leuten 2.500 Euro, wenn sie nicht verhüten

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat heute auf der Pressekonferenz erklärt, dass der Staat neue demografische Maßnahmen einführt.

“Angesichts der Tatsache, dass wir als Nation langsam verschwinden, müssen wir darüber nachdenken, wie wir dieses Problem lösen können. (…) wir werden sofort 300.000 Dinar (2.500 Euro) für jedes erstgeborene Kind zahlen, statt der vorherigen 100.000 Dinar (850 Euro)”, sagte Vučić und fügte hinzu, dass die Maßnahme “mit anderen Maßnahmen kombiniert werden wird”, berichtet Nova.rs.

Vučić wies auch darauf hin, dass eine Novelle des Familiengesetzes in Kürze folgen wird. „Da Mütter heute ihr erstes Kind in den Dreißigern zur Welt bringen, werden wir versuchen, Studenten, Damen und Herren, zu motivieren, nicht vor dem Kinderkriegen davonzulaufen. Wenn eine Frau schwanger wird, sollen die Studienfristen nicht mehr für sie gelten, auch für die Männer nicht”, so der Präsident.

“Es werden 10-20.000 Euro an Geschenken sein und es wird eine direkte Motivation sein, das Elternhaus so schnell wie möglich zu verlassen. Es wird jungen Paaren, die eine Familie gründen möchten, viel bedeuten. Und ja, um jegliche Arten von Missbrauch zu verhindern, werden wir alle Rechte an die Mutter binden”, erklärte der auf einen Baby-Boom hoffende Vučić.