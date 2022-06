Der serbische Präsident Aleksandar Vucic wendet sich an die Öffentlichkeit nach einem Treffen mit dem EU-Sonderbeauftragten für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina Miroslav Lajcak über die skandalöse Entscheidung von Pristina, serbische Personalausweise und Kfz-Kennzeichen zu verbieten.

„Ab heute haben wir eine völlig veränderte Situation auf dem Westbalkan … Die albanische Führung erhielt Unterstützung von Großbritannien und Deutschland und anderen Quint-Staaten. Sie trafen zwei Entscheidungen mit dem Ziel, Serben aus dem Kosovo und Metochien zu vertreiben. Die eine betrifft das Verbot von Personalausweisen beim Eintritt in die Provinz, die andere Entscheidung ist eine Entscheidung mit dem einzigen Ziel, die Serben aus dem Norden zu vertreiben und neue Unruhen zu schaffen. Seit Jahren setzen sie sich dafür ein, Serbien zu zwingen, ihre Kennzeichen zu akzeptieren“, sagte Vucic.

Der Präsident betonte, dass wir seit Jahren unter den Lügen des Westens leiden. „Sie haben Dutzende unserer Kirchen und Klöster niedergebrannt und Dutzende von Menschen getötet, und als Belohnung haben sie ein unabhängiges Kosovo bekommen… Dann hatten wir das Brüsseler Abkommen. Wir haben alles erfüllt und sie nichts. Sie beschlossen dann, uns mit Steuern zu quälen… Die rechtliche Gewalt gegen Serben geht weiter. All das habe ich Lajcak von A bis Z gesagt. Sie sprechen ständig über Völkerrecht, wenn es um die Ukraine geht, und wenn die Resolution aus 1244 erwähnt wird, schauen viele so, als ob sie nichts verstehen würden.“, sagte Vucic und fügte hinzu, dass sie arrogant und überheblich sind, weil Serien keine Atomwaffen und Öl zu bieten hat.

„Sie gaben uns eine Frist für die Kennzeichen bis Ende September. Das bedeutet, dass sie spätestens am 1. Oktober einen Generalangriff auf den Norden des Kosovo und Metochien planen. Und das sollten die Bürger Serbiens wissen. Sie wurden von Quint-Vertretern unterstützt.“, warnt Vucic und sagt, dass die USA im Verhältnis zu den Quint-Staaten am wenigsten arrogant und überheblich ist. „Wendet jetzt die Gewalt an, wir werden sehen, wie weit ihr geht. Wir glauben nicht, dass ihr so schlau seid. Erzählt uns bloß nichts von Recht und Gerechtigkeit. Es ist klar, dass es keinen Dialog und kein Gespräch gibt. Anders als die Albaner und ihre Mentoren werden wir versuchen, den Frieden zu wahren.“, legte Vucic nahe.

Es gibt keinen Ausweg

Relevant ist, dass der Westen sich alles erlaube, was ihm in den Sinn kommt, sagte der Präsident.

„Für jede Anregung antwortet „er“ mit Drohung der Demokratie. Glaubt ihr, wir machen uns Sorgen darüber, wie ihr reagiert? Ihr könnt uns zu nicht mehr zwingen… Als serbischer Präsident sage ich Ihnen, dass wir keinen Ausweg mehr haben. Wir haben zehn Jahre lang für eine Kompromisslösung gekämpft, aber sie wollen nur Demütigung und dass wir dem zustimmen, was sie bereits beschlossen haben. Sie suchen unter den Serben, sie haben Hunderte von Millionen ausgegeben, um diejenigen zu finden, die gegen die Serben im Kosovo und in Metochien vorgehen.“, erklärte Vucic.

Unsere Antwort wird nüchtern, bedrohlich und wahr sein.

Wir werden keine militärischen Aktionen durchführen, aber wir bitten sie, nicht zu versuchen, unser Eigentum wegzunehmen und unsere Leute zu vertreiben. Sie haben bis zum 30. September genug Zeit zum Nachdenken.“, richtete der Präsident aus.