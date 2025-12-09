VW-Gehalts-Schock: Millionen-Kluft zwischen Band und Boss

Vom Fließbandarbeiter bis zum Konzernchef: Bei Volkswagen klafft eine Gehaltslücke von über 9 Millionen Euro. Der Wolfsburger Autobauer zahlt überdurchschnittlich gut.

Volkswagen steht exemplarisch für den tiefgreifenden Wandel in der deutschen Automobilindustrie. Der Wolfsburger Konzern befindet sich mitten in einem Transformationsprozess, der Kostensenkungen und Werksumstrukturierungen erfordert. Anders als die meisten Unternehmen der Branche operiert VW nicht unter dem Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern verfügt über einen eigenen Tarifvertrag mit überdurchschnittlichen Konditionen. Dies spiegelt sich in den Arbeitskosten wider: Sie machten 2023 bei Volkswagen 15,4 Prozent des Umsatzes aus, während die Konzerntochter Porsche im Premium-Segment lediglich 12,7 Prozent des Umsatzes für Arbeitskosten aufwendete.

Das Gehaltssystem bei Volkswagen gliedert sich in 22 Tarifstufen, die je nach Tätigkeitsfeld und Berufserfahrung zugeordnet werden. Neueinsteiger beginnen typischerweise in Stufe 1, während Stufe 20 erfahrenen Spezialisten vorbehalten bleibt. Die obersten Stufen 21 und 22 sollen künftig durch den sogenannten „Tarif Plus” ersetzt werden, der hauptsächlich für Führungspositionen vorgesehen ist.

Laut T-Online beginnt die Vergütung in der untersten Tarifstufe bei 2.409,25 Euro brutto monatlich, während in der Spitzenstufe 22 ein Monatsgehalt von 8.361,19 Euro brutto erzielt wird. Die meisten VW-Mitarbeiter, darunter auch das Produktionspersonal, sind in den mittleren Stufen 7 bis 9 eingruppiert. Dies entspricht einem monatlichen Bruttogehalt zwischen knapp 3.900 und etwa 4.300 Euro. Daraus resultiert ein durchschnittliches Jahresgehalt von circa 56.000 Euro brutto für Produktionsmitarbeiter, wobei Zulagen für Nacht- oder Sonntagsarbeit noch hinzukommen können.

Bonuszahlungen

Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten VW-Mitarbeiter seit 2021 sowohl einen leistungsabhängigen als auch einen ergebnisorientierten Bonus als Gewinnbeteiligung. Wie T-Online berichtet, belief sich die Bonuszahlung im laufenden Jahr auf etwa 4.800 Euro. Im Jahr 2024 fiel die Prämie mit 4.735 Euro geringfügig niedriger aus. Von diesen Bonuszahlungen profitieren rund 120.000 Beschäftigte in Deutschland.

Laut Handelsblatt können VW-Angestellte auch in diesem Jahr mit einer Sonderzahlung von 4.800 Euro rechnen. Allerdings steht ab dem kommenden Jahr eine signifikante Kürzung bevor: In den Jahren 2026 und 2027 sollen die Mitarbeiter lediglich die fixe Vorauszahlung von etwa 1.900 Euro erhalten, während der übrige Teil der Bonuszahlung ausgesetzt wird. Ab 2028 ist eine stufenweise Rückkehr zum ursprünglichen Niveau bis 2031 geplant.

Management-Gehälter

Deutlich höhere Einkommen werden auf Managementebene erzielt: Das Jobportal Glassdoor gibt für das mittlere Management ein durchschnittliches Jahresgehalt von 82.600 Euro an, das sich mit Bonuszahlungen auf über 90.000 Euro erhöhen dürfte. Laut dem Nachrichtenportal Stimme.de aus Heilbronn verdienen Führungskräfte im sogenannten „Oberen Management Kreis” (OMK) bei Volkswagen typischerweise mehr als 200.000 Euro jährlich.

Im noch exklusiveren „Top Management Kreis” (TMK), der die wichtigsten Führungskräfte unterhalb der Vorstandsebene umfasst, liegen die Jahresbruttogehälter bei 500.000 Euro oder darüber. Da viele dieser Positionen außertariflich vergütet werden, sind diese Angaben jedoch nicht offiziell verifizierbar.

Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen und Porsche, Oliver Blume, erhielt laut Business Insider im Jahr 2023 eine Vergütung von rund 9,7 Millionen Euro.

Trotz dieser beachtlichen Summe liegt Blume noch unter dem Gehaltsniveau seines Vorgängers Herbert Diess, der dank eines Langzeitbonus auf etwa 12,8 Millionen Euro jährlich gekommen sein soll.