VW stellt drei beliebte Automodelle ein!

Volkswagen, das Leitbild der Automobilindustrie, rüttelt die Welt mit einer unerwarteten Ankündigung auf. Die Marke Seat, eine Tochtergesellschaft von VW und seit über 70 Jahren eine feste Größe in der Automobilbranche, steht vor einem radikalen Wandel. In einem kürzlich geführten Interview auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) hat VW-Chef Thomas Schäfer die Schocknachricht verkündet: „Die Zukunft von Seat ist Cupra“.

Seat-Fans müssen sich auf eine harte Realität einstellen. Beliebte Modelle wie Ibiza, Leon und Tarraco werden keine Nachfolger mehr bekommen. Diese Nachricht trifft die treue Kundschaft wie ein Schlag ins Gesicht. Denn diese Modelle sind nicht nur Fahrzeuge, sie sind Ikonen, die den Charakter der Marke Seat geprägt haben.

Die Zukunft heißt Cupra

Aber was bedeutet das für die Marke Seat? „Die Zukunft von Seat ist Cupra“, so Schäfer. Cupra, die sportliche Submarke von Seat, hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Erfolgskurs hingelegt. Schäfer plant nun, diesen Schwung zu nutzen und Cupra als eigenständige Marke zu etablieren. „Wir wollen stark in Cupra investieren“, betont der VW-Chef.

Hoffnungsschimmer für Leon und Leon Sportstourer?

Trotz der radikalen Änderungen bleibt eine kleine Hoffnung für die Fans des Leon und des Leon Sportstourer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Modelle in anderer Form unter der Marke Cupra weiterleben könnten. Hierzu hat sich Schäfer allerdings noch nicht offiziell geäußert.

Mit der Einstellung der Produktion bei Seat endet eine Ära, die über sieben Jahrzehnte andauerte. Wie es mit der Marke weitergeht, ist noch ungewiss. Klar ist nur: Seat wird in Zukunft eine andere Rolle im VW-Konzern spielen. Ob und wie die Marke VW noch von Nutzen sein wird, bleibt abzuwarten.

Eines ist sicher: Die Änderungen werden sowohl für die Kundschaft als auch für die gesamte Automobilindustrie weitreichende Konsequenzen haben. Die Zukunft von Seat ist Cupra – eine Aussage, die noch lange nachhallen wird.